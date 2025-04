Steinwurf auf fahrendes Auto: Polizei sucht Zeugen nach Vorfall in Allenbach

(wS/ots) Hilchenbach – Allenbach 29.04.2025 | Am Montagnachmittag (28.04.2025) ist in Hilchenbach-Allenbach ein PKW durch einen massiven Stein beschädigt worden.

Die 57-jährige Autofahrerin war gegen 15:15 Uhr auf der Wittgensteiner Straße in Richtung Kreuztal unterwegs. In Höhe eines Mehrfamilienhauses bei der Hausnummer 49B wurde der Stein offenbar einen Abhang hinunter auf die B508 geworfen. Die Frau konnte nicht mehr reagieren und kollidierte mit dem Stein. Dabei entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben und sich unter der 02732/909-0 melden.

