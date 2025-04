Fit, stark, selbstbewusst: Kurs für die Vorschulkinder

(wS/dia) Siegen 29.04.2025 | Heldenschule Siegen bietet Training in der Kita „Kinder(t)räume“ an

Eine große Turnhalle, ein Memory-Spiel und ein Dutzend Vorschulkinder: Dies war nun das perfekte Rezept für jede Menge Spaß in der Kita mit Familienzentrum „Kinder(t)räume“ an der Siegener Hengsbachstraße. Und in der Einrichtung des Diakonie Klinikums Jung-Stilling wurde mit dem Spaß noch gleichzeitig gelernt. Mit ihrer „Heldenschule“ war Ramona Röther zu Gast. Unterstützt von ihrem Mitarbeiter Marvin Otten bietet sie den Kurs „Fit für die Schule – stark fürs Leben“ an.

Für die Jungen und Mädchen, die das neun Einheiten umfassende Angebot nutzen, beginnt im Sommer ein ganz neuer Lebensabschnitt. Sie verlassen die Kita und werden Schulkinder. Wie man malt, schreibt, bastelt und schneidet, all das lernen die Kinder in der Kindertagesstätte. „In der Schule kommt es aber auch auf emotionale Intelligenz an, sowie auf die Selbstregulation oder die Fähigkeit, richtig mit Konflikten umzugehen“, erläutert Ramona Röther. Ihre „Heldenschule“ nimmt sich genau diesen Schwerpunkten an. Mit viel Spaß lernen die Kinder hier, in Konfliktsituationen bei sich zu bleiben und ein positives Selbstbild zu stärken. Zudem wird bei dem Kurs die Sprachentwicklung gefördert.

Ramona Röther unterstützt indes nicht nur die Kleinsten in der Kita, sondern arbeitet auch mit dem Team zusammen. Dieses hat seit einigen Monaten ein neues Führungsduo: Ilona Rosenthal als Kita-Leitung sowie Fachbereichsleiterin Susanne Sting. „Das Training nimmt sich unserer Schwerpunkte an, wie etwa einer offenen Kommunikation, der Qualitätssteigerung sowie der verlässlichen Jahresplanung“, sagen die beiden unisono. Und diese Arbeit im Team komme schlussendlich allen zu Gute – Mitarbeitenden, Eltern und Kindern.

„Fit für die Schule – stark fürs Leben“: Beim Training mit Ramona Röther hatten die Vorschulkinder in der Kita „Kinder(t)räume“ jede Menge Spaß.

