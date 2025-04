Kostenloses Elternseminar: „Hilfe, mein Kind ist krank!“

(wS/drk) Siegen 29.04.2025 | „Hilfe, mein Kind ist krank!“ Diesem Thema widmet sich das nächste kostenlose Elternseminar an der DRK-Kinderklinik Siegen. Am 23. Juni erläutert die Kinderärztin Kseniya Bryleva von 18 bis 19.30 Uhr die Details. Unterstützt wird sie dabei von Stefanie Hesse, erfahrene Kinderkrankenschwester in der Notaufnahme.

Wie reagiere ich als Eltern, wenn mein Nachwuchs fiebert? Was ist Pseudokrupp, und wie kann es zu einem Fieberkrampf kommen? Alles Fragen, die die Eltern von kleinen und großen Kindern tagtäglich beschäftigen. Wann gehe ich zum Arzt oder muss ich sogar einen Rettungswagen rufen? Wie sollte man bei Magen-Darm-Erkrankungen reagieren? Und was ist bei einer Vergiftung oder gar dem Verschlucken eines Fremdkörpers zu tun?

Diese und weitere Fragen nehmen Kseniya Bryleva und Stefanie Hesse im Rahmen des Seminars genauer unter die Lupe. Von 18 bis 19.30 Uhr findet die kostenlose Veranstaltung am 23. Juni im Bistro Max an der DRK-Kinderklinik (Wellersbergstr. 60, 57072 Siegen) statt. Anmeldungen sind via E-Mail (marketing@drk-kinderklinik.de) möglich.