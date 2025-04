Pkw-Zusammenstoß in Siegen: Unfall auf der Achenbacher Straße sorgt für leichte Verkehrsbehinderungen

(wS/red) Siegen 01.04.2025 | Am heutigen Dienstagnachmittag kam es gegen kurz vor 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Achenbacher Straße in Siegen. Eine 44-jährige Frau war mit einem Taxi in Richtung Fischbacher Berg unterwegs, als sie an der Einmündung zur Friedrich-Friesen-Straße nach links abbiegen wollte. Dabei übersah sie eine entgegenkommende, ebenfalls 44-jährige Fahrerin eines KIA, die talwärts unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Die Taxifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Da Betriebsmittel ausliefen, wurde zusätzlich die Feuerwehr Siegen alarmiert, um die Unfallstelle abzusichern und die ausgelaufenen Stoffe zu beseitigen. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen im Bereich der Achenbacher Straße und Friedrich-Friesen-Straße. Die Polizei regelte den Verkehr und lotste die Fahrzeuge professionell an der Unfallstelle vorbei.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

