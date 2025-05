25 Jahre Herzschlag für den TuS Ferndorf – Die „Ferndorfer Füchse“ haben Jubiläum

(wS/Red) Ferndorf 24.05.2025 | Ein donnernder Applaus für die Ferndorfer Füchse, 25 Jahre pure Leidenschaft!

Im Millenniumsjahr wurdet ihr aus der Taufe gehoben:

Im Jahr 2000 gründete sich ein Handball-Fanclub mit einer klaren Mission – die Spiele des TuS Ferndorf mit Trommeln, Herz und voller Leidenschaft zu begleiten. Anfangs waren es kleinere Trommeln und nur wenige, die sie schlugen. Doch schon bald wurden die Trommeln größer, der Rhythmus kräftiger und mit jedem neuen „Fuchs“ wuchs die Familie. Einen Höhepunkt erlebte ihr beim Spiel in der Schwalbe-Arena: 14 Trommler sorgten für ein Spektakel, das niemand so schnell vergessen wird.

Peter Bleil war einer der Gründerväter, ein Mann der ersten Stunde. Nach ihm kamen viele weitere, und in 25 Jahren ist einiges passiert: Trommler haben geheiratet, Familien gegründet und stehen dennoch treu in der Halle, Schulter an Schulter mit euch, den Ferndorfer Füchsen.

Heute seid ihr aus dem Verein nicht mehr wegzudenken. Ihr liebt Handball und ihr lebt ihn, mit jeder Faser, mit jedem Trommelschlag.

Wir wünschen euch von Herzen alles Gute für die Zukunft und dem TuS Ferndorf eine erfolgreiche Zweitligasaison 2025/2026!

Ohne euch wären die Spiele des TuS Ferndorf nicht dasselbe – sie wären wie Aufführungen in der Frankfurter Oper, nur ohne Orchester! Doch ihr seid da, seit einem Vierteljahrhundert. Mit jedem Trommelschlag entfacht ihr ein Feuer, das Hallen beben lässt, Gegner erzittern lässt und eure Heimat, die Stählerwiese, in ein Tollhaus verwandelt.

Ihr seid das Herzschlagfinale vor dem Anpfiff, der Rhythmus, der jede Partie zu einem Spektakel macht. Es gibt Füchse unter euch, die waren noch gar nicht geboren, als ihr eure ersten „Harzkonzerte“ gegeben habt und doch haben sie sich in eure Reihen eingefügt, sind Teil eurer unerschütterlichen Gemeinschaft geworden. Aus Handballverrückten wurden Freunde, aus Trommelwirbeln eine Legende.

Rekord der Ferndorfer Füchse mit 11 Trommlern.-16. Oktober 2023-

Deutschlandweit sorgt ihr für Gänsehaut. Eure Trommeln sind nicht nur Schall und Rhythmus, sie sind pure Emotion, die über das Parkett fegt und selbst gestandene Gegner ins Schwitzen bringt. Ihr bringt fremde Hallen zum Beben und macht aus Heimspielen ein Fest!

Füchse des TuS Ferndorf stellen Ligarekord auf

Macht weiter, mit ungebremster Leidenschaft und unaufhaltsamem Herzblut! Möge euer Ensemble weiter wachsen, euer Name durch ganz Handballdeutschland hallen, denn ihr seid die BESTEN und LAUTESTEN, die dieses Sportherz je gehört hat!

Bericht: Peter Trojak + KI

Videos: Peter Trojak

