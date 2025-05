31-Jähriger will Handy rauben und randaliert in Polizeiwache – fünf verletzte Polizeibeamte

(wS/ots) Siegen 26.05.2025 |Am Freitagmorgen (23.05.2025) hat ein 31-Jähriger auf der Polizeiwache in Siegen eine Angestellte verletzt. Zuvor hatte er

versucht, ihr Handy zu rauben.

Gegen 09:10 Uhr betrat der Mann die Wache an der Weidenauer Straße in der Absicht, eine Strafanzeige zu erstatten. Von einer 43-jährigen Angestellten wurden er gebeten, im Foyer zu warten. Als die Angestellte einer weiteren dort wartenden Person eine Auskunft erteilen wollte, griff der 31-Jährige die Bedienstete der Polizei an und versuchte, ihr Handy zu rauben.

Ein 35-jähriger Polizeibeamter kam zeitgleich in das Foyer. Er schritt sofort ein. Durch die Geräuschkulisse eilten mehrere Beamte zur Hilfe. Der 31-Jährige leistete massiven Widerstand und griff die Beamten fortlaufend an. Zudem versuchte er, die Dienstwaffe eines Polizisten zu greifen. Nur durch den Einsatz zahlreicher Beamte gelang es, den Randalierer unter Kontrolle zu bringen. Die Polizisten nahmen den Mann in Gewahrsam.

Ob das Verhalten des Mannes mit einem möglichen Drogenkonsum in Verbindung steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe.

Der 31-Jährige verletzte insgesamt fünf Polizeibeamte sowie die 43-jährige Angestellte.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen bereits übernommen.

Foto: wirSiegen.de

