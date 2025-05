Zahnimplantate: Siegener Forum Gesundheit klärt auf

(wS/dia) Siegen 26.05.2025 | Chefarzt Prof. Dr. Dr. Jan-Falco Wilbrand referiert am Donnerstag, 12. Juni

„Geht nicht – gibt’s nicht? Zahnimplantate auch in komplexen Fällen“: Das ist das Thema beim nächsten Siegener Forum Gesundheit. Prof. Dr. Dr. Jan-Falco Wilbrand, Chefarzt der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie am Diakonie Klinikum Jung Stilling in Siegen, referiert dazu am Donnerstag, 12. Juni. Beginn ist um 19 Uhr in der Cafeteria des Klinikums an der Wichernstraße.

Neben der Abteilung im Klinikum leitet Prof. Dr. Dr. Wilbrand auch das angeschlossene Zahnmedizinische Versorgungszentrum (ZMVZ). Die hier arbeitenden Ärzte ersetzen verlorene Zähne nicht nur voll funktionstüchtig, sondern auch möglichst unauffällig mit Zahnimplantaten. Nach der Heilung können die Implantate die unterschiedlichsten Zahnersatz-Konstruktionen tragen – von der Einzelkrone bis zum Totalersatz aller Zähne.

Beim Siegener Forum Gesundheit, organisiert von der Selbsthilfekontaktstelle der Diakonie in Südwestfalen, werden die verschiedenen Möglichkeiten der modernen Implantologie vorgestellt. Zeit bleibt auch, um individuelle Fragen zu beantworten.

Der Eintritt ist kostenfrei. Um eine Anmeldung wird gebeten. Diese kann unter Telefon 0271/5003 131 oder per E-Mail an selbsthilfe@diakonie-sw.de vorgenommen werden.