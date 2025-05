Mit Blaulicht und Gitarre – KosmikKurier geht im September auf Spendentour durch Südwestfalen

(wS/kk) Wilnsdorf 26.05.2025 | Die Wilnsdorfer Band KosmikKurier geht im September 2025 mit einem umgebauten Feuerwehr-Oldtimer auf eine ganz besondere Tour: Drei Wochen lang – vom 1. bis 20. September – fahren die Musiker auf Einladung von Privatpersonen, Vereinen und Firmen zu Gartenpartys, Straßenfesten, kleinen und großen Feiern – um dort ein exklusives Konzert zu spielen.

Die Gage? Eine Spende für die DRK-Kinderklinik Siegen.

„Wir wollen Live-Musik in die Gärten, Einfahrten und Hinterhöfe bringen – und dabei etwas Gutes für andere tun“, betont die Band. Alle Spenden, die während der Tour gesammelt werden, fließen direkt in ein besonderes Projekt der DRK Kinderklinik Siegen: Die Kinderinseln, eine Intensivstation mit Wohncharakter für dauerbeatmete Kinder und Jugendliche, besteht nun seit 20 Jahren – allerdings an zwei getrennten Standorten. Um die Betreuung der Bewohnenden weiter zu optimieren, sollen diese zwei Kinderinseln nun zusammengeführt werden. Für KosmikKurier ein Herzensprojekt, das sie gerne mit ihrer Musik unterstützen möchten.

Interessierte Gastgeber können sich vom 1. Juni bis zum 31. Juli 2025 über Instagram (@kosmikkurier) oder per E-Mail an kontakt@kosmikkurier.de für einen Tour-Stopp bewerben. Eine kurze Nachricht mit der Beschreibung des Anlasses genügt.

Gesucht werden Menschen, Vereine oder Unternehmen mit einem besonderen Fest, einer schönen Geschichte – oder einfach mit großer Lust auf Live-Musik. Nach der Bewerbung erhalten Interessierte weitere Informationen direkt von der Band.

Mit dem liebevoll umgebauten Feuerwehr-Oldtimer samt Lichtanlage, Lautsprechern und einem mobilen Bühnenaufbau bringt KosmikKurier echtes Festival-Feeling direkt zur jeweiligen Location. Die Band bringt also alles mit und sorgt für den Sound, die Gastgeber sorgen für die Gäste – und gemeinsam entsteht ein unvergesslicher Abend.

Den Abschluss der Tour bildet ein Konzert am 20. September 2025. Geplant ist ein besonderer Abend mit Tour-Rückblicken auf Leinwand, Live-Musik und einer öffentlichen Spendenübergabe. Weitere Infos dazu folgen.

KosmikKurier verbindet selbstgeschriebene deutsche Texte mit Pop, Rock und Funk, begeistert mit außergewöhnlichem Storytelling und einem visuellen Konzept rund um das Wesen „Kosmik“, das – aus seinem Sandkasten heraus – vom Weltall aus die Geschichten der Menschen in Musik verwandelt.

Weitere Informationen:

Instagram: @kosmikkurier

Kontakt: kontakt@kosmikkurier.de

.

