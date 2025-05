72-jähriger Motorradfahrer verursacht mehrere Verkehrsunfälle und flüchtet – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Bad Berleburg 05.05.2025 | Am Freitag (02.05.2025) hat ein 72-jähriger Motorradfahrer mehrere Verkehrsunfälle in der Bahnhofstraße in Bad Laasphe verursacht.

Gegen 12 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Motorradfahrer, der mehrere am Straßenrand geparkte Fahrzeuge touchiert hatte und anschließend weiterfuhr. Der 72-Jährige befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Lahnstraße. Dem dahinterfahrenden Zeugen fiel das unsichere Fahrverhalten des Motorradfahrers auf.

Bei einer anschließenden Kontrolle durch die Polizei wies der 72-Jährige erhebliche körperliche Beeinträchtigungen auf. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Halter von beschädigten Fahrzeugen um Hinweise unter der 02751 / 909 – 0.