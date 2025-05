Bibliothek Neunkirchen lädt ein: Günter Wirtz liest aus seinem Roman „Der Untermieter“

(wS/ne) Neunkirchen 19.05.2025 | Wer bei dem Romantitel „Der Untermieter“ eine Handlung in Hochhausfluren mit schrulligem Hausmeister, zugezogenen Nachbarn oder einem Ermittlerteam vermutet, liegt weit daneben.

Der Wilnsdorfer Autor Günter Wirtz nimmt seine Leserinnen und Leser in der Trilogie „Kaskaden“ mit an hervorragend recherchierte Schauplätze im Norden Spaniens, an denen sowohl Reisende als auch Einheimische in eine Reihe lebensverändernder Verwicklungen geraten.

Im abschließenden Band der spannenden, aber auch tiefgründigen Kaskaden–Reihe lernt man Frank kennen. Der Studienrat für Latein, Spanisch und Geschichte liebt seine Komfortzone, in der er ein geordnetes und einsames Leben führt. Während der Sommerferien reist er nach Spanien, um dort einen Bildungsurlaub zu verbringen.

Der „Untermieter“, der sich als innere Stimme in seinem Kopf eingenistet hat und ihn seit Monaten quält, möchte jedoch etwas Besonderes erleben. In Bilbao schließen die beiden eine Wette ab: Sie tauschen für einen Tag die Rollen. Sollte Frank sich in dieser Situation dazu verleiten lassen, das Leben zu preisen, überlässt er seinem Untermieter für den Rest des Urlaubs das Kommando.

Frank verliert – das Abenteuer nimmt seinen Lauf …

Am Freitag, dem 13. Juni, um 19:00 Uhr gibt Günter Wirtz eine Kostprobe aus seinem Buch und steht anschließend für Fragen und zur Signierstunde zur Verfügung.

„Der Einstieg in die Reihe muss nicht chronologisch sein“, erklärt Gastgeberin Denise Meckel. Die Faszination an den drei geschickt konstruierten Kaskaden–Bänden beruht darauf, dass nicht – wie gewöhnlich – eine zeitliche Folge weitererzählt wird, sondern in jedem der drei Bände dieselben Ereignisse aus verschiedenen Perspektiven geschildert werden.

Auch die gelungenen Vorgänger „Die Behörde“ und „Der Wolkensammler“ sind natürlich bereits in der Bibliothek entleihbar.

Die Lesung mit Günter Wirtz findet in der Bibliothek Neunkirchen im Rathaus statt. Der Eintritt beträgt 5,00 Euro an der Abendkasse bzw. 4,00 Euro im Vorverkauf. Kunden mit gültigem Bibliotheksausweis erhalten 1,00 Euro Ermäßigung.

Karten sind ab sofort in der Bibliothek erhältlich:

Bibliothek Neunkirchen

Tel.: 02735 / 767-190

bibliothek@neunkirchen-siegerland.de