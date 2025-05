Christi Himmelfahrt – die ARGE Weidenauer Vereine „Hellop zogepackt e. V. laden zu den Tiergarten – Grillhütten nach Weidenau ein

(wS/gk) Siegen 25.05.2025 | „Hellop zogepackt“ rief Host – Willi Kiel, der Vorsitzender der ARGE Weidenauer Vereine, in den letzten Tagen seinen Mitstreitern immer wieder zu, die die Grillhütten im Siegener Tiergarten für das große Event am Christi-Himmelfahrtstag vorbereiteten.

Seit vielen Jahren treffen sich Wanderer und viele Menschen aus Siegen und Umgebung am „Vatertag“ an den Grillhütten, um einige frohe Stunden zu verbringen. Da Kiel seit vielen Jahrzehnten im Stadtrat, in Verbänden und Vereinen aktiv ist, sind stets auch Mitglieder aus diesen Bereichen an den Hütten. Man kommt ganz zwanglos ins Gespräch und verbringt schöne Stunden miteinander.

Neben gekühlten Getränken und Grillspezialitäten gibt es vor allem Musik von Musiker und Entertainer Gregor Kölsch und seinen Sängerinnen, die seit vielen Jahren an diesem besonderen Tag für super Stimmung sorgen. In diesem Jahr wird Kölsch von Susanne Nies musikalisch unterstützt.„Hellop zogepackt“ ist nicht nur der Vereinsname der Weidenauer Vereine. Es war im Siegerland früher der Zuruf des Hammerschmiedemeisters, wenn die „Schütze“ des Hammergrabens gezogen wurde und das Wasserrad sich zum Antrieb des Eisenhammers in Bewegung setzte, dann musste schnell zugefasst und das heiße Eisen unter den Schmiedehammer gebracht werden, damit dieser nicht als „kalter Schlag„ den harten Amboss traf.In diesem Sinne wird Gregor Kölsch am Vatertag das Hammerschmied-Lied anstimmen, unterstützt von Sängerin Susanne und natürlich auch vom „Meister“ Host-Willi Kiel. Das Publikum kann dazu mitsingen und im Rhythmus den Hammerschlag mitmachen. Das gibt eine großartige Stimmung, davon ist Kiel überzeugt.