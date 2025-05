27 Feuerwehrleute aus dem gesamten Kreisgebiet absolvierten Truppführer- Fortbildung

(wS/ffb) Burbach-Lippe 25.05.2025 | In den vergangenen Wochen bildeten sich Feuerwehrleute aus den Kommunen Burbach, Bad Berleburg, Bad Laasphe, Erndtebrück , Hilchenbach, Netphen, Neunkirchen, Siegen und Wilnsdorf im Rahmen des Lehrgangs „Truppführer-Fortbildung“ weiter.

Im Rahmen des rund 45stündigen Lehrgangs standen in der Theorie Themen wie Löschwasserentnahme und -förderung, Rechtsgrundlagen, ABC-Einsatz, Planspiel und

Führungslehre auf dem Plan, während in der Praxis die vermittelten theoretischen Inhalte in konkreten Einsatzszenarien geübt wurden. Da die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahezu aus dem gesamten Kreisgebiet kamen und zum Teil lange Anfahrtswege hatten, wurde der Lehrgang in Hybridform durchgeführt. Hierbei erfolgte die theoretische Ausbildung sowohl in Form von Online-Unterricht wie auch als Präsenzunterricht, während die praktische Ausbildung am Lehrgangsort Lippe bzw. der Übungsanlage auf dem Siegerlandflughafen stattfand.

Den Abschluss des Lehrgangs bildete eine theoretische Prüfung. Hierbei zeigten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, was sie in Theorie und Praxis gelernt hatten. Die Prüfungskommission um Kreisbrandmeister Thomas Tremmel zeigte sich dann auch sehr zufrieden mit den guten bis sehr guten Leistungen aller Teilnehmer. Der Ausbildungsbeauftragte der Freiwilligen Feuerwehr Burbach, Torsten Hoffmann, betonte zum Abschluss, dass alle Lehrgangsteilnehmer äußerst interessiert und engagiert gewesen seien.

Mit Abschluss dieses Lehrgang sind sie nun auch bestens auf die kommenden Laufbahnlehrgänge am Institut der Feuerwehr in Münster vorbereitet.

Bericht: Lutz Schäfer, Pressesprecher Freiwillige Feuerwehr Burbach

Foto: Torsten Hoffmann, Ausbildungsbeauftragter Freiwillige Feuerwehr Burbach.