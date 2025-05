Die geheime Formel der Handball-Bundesliga: So entsteht die „Mannschaft des Spieltages“

(wS/Red) Ferndorf 07.05.2025 | Warum 11 Tore nicht unbedingt reichen: Die Wahrheit über die „Mannschaft des Spieltages“

Zwei Wochen Handballpause – Zeit für ein bisschen Aufklärung!

Heute geht’s um ein Thema, das immer wieder für Verwirrung sorgt: die „Mannschaft des Spieltages“ in der 2. Handball-Bundesliga, präsentiert von der Daikin HBL.

Nach jedem Spieltag veröffentlicht die HBL die Auswahl der besten Spieler mit einem HPI-Wert z.B.93, unter anderem auch auf Facebook. Und bestimmt hast auch Du Dich schon mal gefragt:

„Warum ist Spieler X mit 11 Toren nicht dabei, aber jemand anderes mit nur 9 Treffern schon?“

Gute Frage! Genau die habe ich mir auch gestellt und die handballfreie Zeit genutzt, um der Sache mal auf den Grund zu gehen.

Was steckt dahinter?

Die Auswahl basiert nicht auf einer Abstimmung oder bloßem Eindruck, sondern auf einem ausgeklügelten Bewertungssystem: dem sogenannten HPI-Wert.

HPI steht für:

• Handball

• Performance

• Index

Dieser Wert entscheidet, welcher Spieler es in die „Mannschaft des Spieltages“ schafft und nicht nur die Anzahl der Tore.

Wie funktioniert das?

Jeder Spieler startet bei 100 Punkten. Im Laufe des Spiels kommen dann Plus- oder Minuspunkte dazu – je nach Leistung auf dem Feld.

Pluspunkte gibt’s zum Beispiel für:

• Tor aus 9 Metern: +10

• Tempogegenstoß-Tor: +5

• Assist: bis +5

• Steal (abgefangener Pass): +8

• Block: +7

Und Minuspunkte für:



• Technischer Fehler: -6

• Verworfener Siebenmeter: -8

• Zeitstrafe: -3

• Rote Karte: -10

° Fehlwürfe je nach Wurfposition bis zu – 8

Was ist mit den Torhütern?

Die werden natürlich nach anderen Kriterien bewertet.

Hier ein paar Beispiele:

• Gehaltener Rückraumwurf: bis +9 Punkte

• Gehaltener Siebenmeter: +8

• Gegentor bei Siebenmeter: -2

• Gegentor nach direktem Freiwurf: -5

Wenn alle Plus- und Minuspunkte nach einem ausgeklügelten Verfahren ermittelt sind, ergibt sich der HPI-Wert.

Der Spieler mit dem höchsten Wert auf seiner Position kommt in die „Mannschaft des Spieltages“.

Beispiel gefällig?

Marvin Mundus hat in einem Spiel 11 Tore erzielt, starke Leistung!

Trotzdem taucht er nicht in der „Mannschaft des Spieltages“ auf.

Warum? Vielleicht gab’s technische Fehler, Fehlwürfe, keine Assists – all das senkt den HPI-Wert.

Es zählt eben das Gesamtpaket, nicht nur die Torausbeute.

TuS Ferndorf + der HPI-Wert

Der TuS Ferndorf war an bisher 9 Spieltagen mit Spielern in der Auswahl vertreten.

Am 3. Spieltag bestand die „Mannschaft des Spieltages“ fast komplett aus Ferndorfern:

Jonas Wilde, Mattis Michel und Daniel Hideg waren dabei.

Der höchste HPI eines Ferndorfers:

Daniel Hideg mit 98 Punkten am 28. Spieltag.

Wer war wie oft dabei?

• Daniel Hideg, Julius Fanger – je 3-mal

• Josip Eres, Mattis Michel – je 2-mal

• Hampus Dahlgren, Jonas Wilde – je 1-mal

HPI-Gesamtwertung der Ferndorfer (nach 30 Spieltagen):

1. Mattis Michel 76 Punkte

2. Valentino Duvancic 75

3. Daniel Hideg 74

4. Josip Eres + Marvin Mundus je 72

5. Julius Fanger + Malte Nolting je 71

6. Marko Vignjevic, Jonas Wilde + Janko Kevic je 70

7. Hamous Dahlgren + Philip Würz je 69

8. Can Adanir + Fabian Hecker je 68

9. Hendrik Stock 67

10. Gabriel da Rocha Viana + Paul Schikora je 66

Fazit:

Viele dachten wahrscheinlich bisher, die „Mannschaft des Spieltages“ würde einfach gewählt, aber nein:

Eine spezielle Task Force berechnet Woche für Woche die HPI-Werte und stellt danach das Team zusammen.

Jetzt weißt Du Bescheid!

Der HPI-Wert zeigt deutlich: Es geht nicht nur um Tore, sondern um die komplette Leistung auf dem Feld.

Bericht: Peter Trojak

Foto: Daikin-HBL

