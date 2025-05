Feuerwehr verhindert Schlimmeres – Gemeldeter Dachstuhlbrand in Daaden endet glimpflich

(wS/vg) Daaden 08.05.2025 | Am gestrigen 07. Mai gegen 21:30 Uhr alarmierte die Leitstelle Montabaur die Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand in der Lamprechtstraße in Daaden. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen Brand in der Zwischendecke im Dachbereich handelte.

Einsatzkräfte aus Daaden, Herdorf und Weitefeld bekämpften das Feuer sowohl mit einem Außenangriff als auch unter Atemschutz mit präzisen Löscharbeiten durch Öffnungen in der Zwischendecke und in der Dachhaut. Zusätzlich wurde die Wärmebildkamera eingesetzt, um mögliche Glutnester zu

ausfindig zu machen, ohne weitere Schäden verursachen zu müssen. Dennoch ist das Haus derzeit nicht bewohnbar, verletzt wurde niemand.

Nach ca. 2 Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

Insgesamt befanden sich 59 Feuerwehrleute und 11 Kräfte der DRK-Ortsvereine Daaden und Herdorf vor Ort, ebenso wie Kräfte des Rettungsdienstes, der Polizei und Mitarbeiter des Energieversorgers, um die Stromversorgung in das betroffene Gebäude zu unterbrechen.

Fotos: VG-Feuerwehr Daaden-Herdorf