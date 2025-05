Fortführung der Parkdecksanierung im Parkhaus an der Krottorfer Straße (HIT-Markt)

(wS/fr) Freudenberg 27.05.2025 | Ab dem 23.06.2025 beginnt die Sanierung des vierten und letzten Bauabschnitts im Parkhaus an der Krottorfer Straße. Betroffen sind insbesondere das Parkdeck in der Tiefebene rechtsseitig und die Ein- und Ausfahrt inklusive der Rampen. Durch den Wegfall von einigen Parkplätzen während der Baumaßnahme ist ein Dauerparken im Zeitraum vom 22.06.2025 bis voraussichtlich 15.11.2025 nicht möglich. Zur Aufrechterhaltung einer ausreichenden Anzahl an Stellplätzen für Kundinnen und Kunden der angrenzenden Geschäfte sowie für Patientinnen und Patienten der Arztpraxis, ist die Parkzeit innerhalb der Öffnungszeiten des HIT-Marktes (Mo – Sa jeweils 7:00 Uhr bis 21:00 Uhr) auf 2 Stunden begrenzt. Die Einhaltung der Parkzeiten wird über ein Kennzeichenerkennungssystem des Betreibers „BetterPark“ (Nexobility GmbH, Stuttgart) überwacht.

In einer Testphase wird die Anlage zur Parkraumüberwachung am 16.06.2025 in Betrieb genommen. Die Aktivierung der Parkzeitkontrolle mit Ahndung von Verstößen (kostenpflichtig) erfolgt am 23.06.2025.

Das Parkhaus bleibt werktags von 21:00 Uhr bis 6:30 Uhr und sonntags sowie an Feiertagen ganztägig geschlossen.