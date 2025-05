Schnauferl gesucht! Südwestfälisches – Oldtimertreffen für Vorkriegsfahrzeuge!

(wS/tm) Freudenberg 27.05.2025 | Am Sonntag, dem 6. Juli 2025, lädt das Technikmuseum Freudenberg gemeinsam mit der Ford Model A – Interessengemeinschaft zum Südwestfälischen-Oldtimertreffen für Vorkriegsfahrzeuge ein. Das markenoffene Treffen richtet sich exklusiv an Besitzerinnen und Besitzer von Personenkraftwagen, die vor dem Jahr 1939 gebaut wurden – also an alle, die ein Herz für die automobile Pionierzeit haben.

Willkommen sind historische Raritäten jeder Marke, ob ein liebevoll restaurierter Ford, ein klassischer Opel, ein seltener Adler, ein eleganter Mercedes-Benz oder ein gut erhaltener Peugeot – Hauptsache Vorkriegsmodell und mit Charakter.

Das Technikmuseum Freudenberg bietet für diese besondere Veranstaltung die ideale Kulisse:

Zwischen nostalgischem Flair und authentischer Technikgeschichte wird das Museum an diesem Tag selbst zum Erlebnis. Der historische Maschinenpark, darunter die eindrucksvolle

Möller-Dampfmaschine aus dem Jahr 1904, ist in Betrieb und lässt Technikgeschichte auf beeindruckende Weise lebendig werden. Besucherinnen und Besucher können durch die Reihen der auf Hochglanz polierten Automobile flanieren, mit Gleichgesinnten fachsimpeln und dabei die besondere Atmosphäre genießen, die nur ein solches Treffen erzeugen kann.

Begleitet wird der Tag von stimmungsvoller Livemusik, kulinarischen Angeboten und der Möglichkeit, die Fahrzeuge und das Museum live zu erleben.

Das Treffen richtet sich bewusst an eine breite Gemeinschaft von Oldtimerfreundinnen und – freunden. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für die Oldtimerbesitzer kostenfrei, lediglich der reguläre Museumseintritt wird erhoben. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erfolderlich. Besitzerinnen und Besitzer eines Vorkriegs-Oldtimers sollten sich diesen Termin nicht entgehen lassen.

Das Technikmuseum Freudenberg freut sich auf ein buntes und stilvolles Stelldichein der automobilen Vorkriegszeit. Weitere Informationen finden Sie unter www.technikmuseum-freudenberg.de



Fotos: Technikmuseum Freudenberg

.

