Frühlingsmarkt in Hilchenbach am Sonntag – 11.05.2025

(wS/hi) Hilchenbach 05.05.2025 | Am Sonntag, 11. Mai, startet Hilchenbach in die Veranstaltungssaison. Der Aktionsring Hilchenbach e.V. und die Stadt Hilchenbach laden zum Frühlingsmarkt in die Stadtmitte ein. Das Markttreiben mit Händlern aus der Region startet um 12:00 Uhr auf dem neu gestalteten Marktplatz mit Wasserspiel und Fachwerkensemble.

Über 40 Markthändlerinnen und Markthändler mit vielen Handgemachten Artikeln sowie Essensstände warten auf die Besucherinnen und Besucher. Zum Verzehr werden beispielsweise angeboten: Frühlingskartoffeln mit Dip, Falafel, Pizza, Slush- Eis, Langosch, Baumstriezel und Crêpes – um nur eine kleine Auswahl zu nennen. Mittendrin präsentiert das Team vom Autohaus Toyota Keller aus Kreuztal einige seiner neusten Modelle.

Familien-Programm auf der Gerichtswiese

Auf der Gerichtswiese neben der Wilhelmsburg wird es sportlich, musikalisch und bunt.

Neben einer Ballonkünstlerin, tragen auch Jonglage-Einlagen, Cover-Musikkonzerte, Tanzaufführungen und Kinderschminken zur Unterhaltung bei. Auf dem Parkplatz zwischen dem Rathaus und der Wilhelmsburg lädt eine riesige Hüpfburg mit Rutsche und Parcours auf 120qm größere Kinder zum Austoben ein. Als besonderes Highlight dürfen Kinder kostenlos von 13:00 bis 15:00 Uhr auf vier Ponys vom Hof Maustal aus Herzhausen reiten.

Stadtführungen einmal anders

In diesem Jahr gibt es zwei ganz besondere Stadtführungen zum Frühlingsmarkt: Um 13:00, 14:00 und 15:00 Uhr findet eine Stadtrundfahrt mit dem Bürgerbus statt.

Diese ist besonders für Menschen konzipiert, die geschichtlich interessiert, jedoch körperlich eingeschränkt sind. Der bekannte Stadtarchivar a.D. Reinhard Gämlich nimmt seine Gäste auf der etwa 25-minütigen Rundfahrt durch Allenbach, Grund und Vormwald mit und erzählt allerlei Lustiges und Informatives zur tadtgeschichte.

Abfahrt ist am oberen Marktplatz, am Infostand des Bürgerbusses vor dem Stadtbrunnen.

Um 14:00 Uhr startet Hannelore Gerstmann außerdem zu einer kostenlosen Stadtführung in Hilchenbacher Mundart mit. Der Treffpunkt ist vor dem Rathaus. Infotag bei der Ev. Kirchengemeinde und Cafe Herzstück geöffnet Die ev. Kirchengemeinde schließt sich dem Frühlingsmarkt mit einem Info-Tag zum

Neubau des Gemeindezentrums an. Besucherinnen und Besucher können sich über den Fortgang der Baustelle durch einen Rundgang informieren und werden mit leckeren Waffeln und Getränken versorgt. Die Kirche ist ebenfalls geöffnet und lädt mit entspannender Musik zu einer Auszeit ein.

Auch das am Marktplatz gelegene Café Herzstück beteiligt sich am Frühlingsmarkt und bietet leckere selbstgemachte Kuchen und Torten sowie Kaffeevariationen und Kaltgetränke an.

Verkaufsoffener Sonntag

Einige der örtlichen Geschäfte rund um den Marktplatz haben am Sonntag geöffnet.

Im Gerberpark gibt es außerdem eine Indoorhüpfburg, Kinderbasteln und leckere Waffeln.

Toiletten befinden sich im Rathaus.

Sonderregelungen zur Verkehrsführung

Folgende Sonderregelungen gelten zur Verkehrsführung: Am Sonntag, 11. Mai, ist der Markt von 8:00 bis 20:00 Uhr gesperrt. Die Parkflächen auf dem Marktplatz sowie auf dem Parkplatz zwischen Rathaus und Wilhelmsburg werden bereits ab Samstag,10. Mai, mit einem Parkverbot belegt. Für Marktbesucher stehen ausreichend Parkplätze im Innenstadtbereich zur Verfügung.

Fotos: Stadt Hilchenbach