Haare schneiden für den guten Zweck – Salon Lana & Team engagieren sich für das Kinderhospiz Balthasar

(wS/red) Kreuztal 05.05.2025 | Eine besondere Aktion mit Herz und Schere findet am Sonntag, den 11. Mai 2025, in der Zeit von 11 bis 16 Uhr im Kauf-Center Kreuztal statt: Friseurmeisterin Radife Aliji, Inhaberin des „Salon Lana“, sowie weitere Saloninhaberinnen und -inhaber aus Siegen stellen ihre Arbeitskraft in den Dienst einer guten Sache. Gemeinsam schneiden sie Haare für den guten Zweck – zugunsten des Kinder- und Jugendhospizes Balthasar in Olpe.

Haare schneiden, Lächeln schenken

Mit dabei sind neben Radife Aliji auch Mevlana Dauti, Leotrim Lamallari, Sevime Burrniki, Tamara Chanukaewa, Yasin Ciftci, Irfan Krivenjeva und Bujar Krivenjeva. Die gesamten Einnahmen aus allen Haarschnitten an diesem Tag werden zu 100 Prozent an das Hospiz gespendet.

Um möglichst viele Kundinnen und Kunden gleichzeitig bedienen zu können, wird das Team nicht nur im Salon selbst, sondern auch unter dem Glasdach des Kauf-Centers Kreuztal aktiv. Dank der Unterstützung von ADLER Mode Kreuztal, das große Spiegel für den Einsatz zur Verfügung stellt, werden zusätzliche Arbeitsplätze im Außenbereich geschaffen.

Kaffee & Kuchen

Begleitet wird die Aktion von einem liebevoll organisierten Kaffee- und Kuchenverkauf, der von Lazime Seferi durchgeführt wird. Auch hier gilt: Jeder eingenommene Cent fließt direkt in die Unterstützung des Kinderhospizes.

„Wir möchten mit unserer Arbeit an diesem Tag mehr als nur neue Frisuren schenken“, sagt Radife Aliji. „Wir möchten ein Zeichen der Solidarität setzen – für die Kinder, die nicht mehr gesund werden können, und ihre Familien, die jeden Tag mit großer Stärke leben.“

Das Team des „Salon Lana“ freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und hofft, durch diese besondere Herzensaktion möglichst viele Spenden für das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar sammeln zu können.

Salon Lana – Marburger Straße 17 – 57223 Kreuztal