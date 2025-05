Heimatpreis 2025: „Für mich sind Sie alle Gewinnerinnen und Gewinner“ – Landrat Andreas Müller zeichnet das Ehrenamt in Siegen-Wittgenstein aus

(wS/si) Siegen 16.05.2025 | Ein Abend im Zeichen des Ehrenamts, geprägt von Anerkennung, Begegnung und feierlicher Atmosphäre: Im Haus Rödgen in Wilnsdorf wurde jetzt der Heimatpreis 2025 verliehen – als Teil des Jubiläumsprogramms „50 Jahre Siegen-Wittgenstein“.

Die Kreisverwaltung hat insgesamt 10.000 Euro Preisgeld an drei herausragende Projekte vergeben, die das vielfältige Engagement in der Region auf besondere Weise sichtbar machen. Doch im Mittelpunkt des Abends stand nicht nur die Preisvergabe, sondern vor allem die Menschen hinter den Projekten – und ihr beeindruckender Einsatz für das Gemeinwohl.

„Für mich sind Sie alle Gewinnerinnen und Gewinner“, begrüßte Landrat Andreas Müller die rund fünfzig Gäste. „Ihr Engagement macht Siegen-Wittgenstein zu dem, was es ist – eine starke, solidarische und lebenswerte Region.“

Der Heimatpreis ist Teil des Förderprogramms des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen und wird in Siegen-Wittgenstein seit mehreren Jahren vergeben – jeweils mit wechselnden Themenschwerpunkten. Im Jubiläumsjahr wurde bewusst auf ein offenes Motto gesetzt: „50 Jahre Siegen-Wittgenstein“.

Die Idee: einfach Danke sagen – für ehrenamtlichen Einsatz in all seinen Facetten.

Die Preisträger 2025

Die Jury, bestehend aus Landrat Andreas Müller, den stellvertretenden Landrätinnen Ursula Belz und Waltraud Schäfer sowie dem stellvertretenden Landrat André Jung, hat sich die Entscheidung nicht leichtgemacht.

Am Ende wurden folgende Projekte prämiert:

1. Platz: Siegerland Turngau e.V. 1886

Mit der Weiterentwicklung des traditionellen Giller Bergfestes will der Turngau neue Impulse für ein modernes, inklusives Miteinander setzen – mit Fokus auf Barrierefreiheit, Klimaschutz, Begegnung und kulturelle Vielfalt. Rund 250 Ehrenamtliche tragen dazu bei, dass der „Zauberberg“ zwischen Siegerland und Wittgenstein auch in Zukunft ein Ort der Gemeinschaft bleibt.

2. Platz: Dorfladen Girkhausen eG

Nach dem Wegfall der örtlichen Bäckerei übernahmen engagierte Bürgerinnen und Bürger kurzerhand selbst die Versorgung des Dorfes – mit einem Dorfladen, der nicht nur Lebensmittel anbietet, sondern auch sozialer Treffpunkt ist. Die Genossenschaft zählt 215 Mitglieder – von jung bis alt – und steht für gelebten Zusammenhalt im ländlichen Raum.

3. Platz: Heimat- und Wanderverein Gernsdorf e.V.

Mit dem „Kleinen G-Weg“ wurde ein liebevoll gestalteter Kindererlebnisweg geschaffen, der mit Spiel- und Lernstationen durch die Natur Gernsdorfs führt. Maskottchen „Gerni“ begleitet die Kinder auf 2,2 km – vorbei an Märchenhaus, Kugelbahn, Tiermemory und Lesebank. Ein Vorzeigeprojekt für Familien im gesamten Kreisgebiet.

Ein Abend mit Atmosphäre

Die Preisverleihung fand im Haus Rödgen statt. Bei gutem Essen, kühlen Getränken und in entspannter Atmosphäre kamen Engagierte und Jury-Mitglieder ins Gespräch. Für die musikalische Begleitung sorgte die Sängerin Jasmin Nell aus Kreuztal, die mit Gitarre und Gesang gefühlvolle Akzente setzte und dem Abend einen besonderen Klang verlieh.

Landrat Andreas Müller nutzte den Abend nicht nur zur Ehrung der drei Gewinnerprojekte, sondern auch, um allen Teilnehmenden seine Anerkennung auszusprechen: „Sie alle leisten einen wichtigen Beitrag für unsere Region. Auch wenn nicht jede Bewerbung mit einem Preis bedacht werden kann – Ihr Engagement ist unbezahlbar. Und wir alle profitieren davon.“

Ehrenamt in Zahlen

Dass dieses Engagement kein Einzelfall ist, zeigt der Ehrenamtsatlas vom Forschungsinstitut Forsa: 67 Prozent der Menschen im Kreis Siegen-Wittgenstein engagieren sich ehrenamtlich – so viele wie in kaum einer anderen Region in NRW. Damit ist Siegen-Wittgenstein Ehrenamtsregion Nr. 1 in Südwestfalen und Nr. 2 landesweit.

Teil eines besonderen Jubiläums

Der Heimatpreis 2025 ist Teil eines breit angelegten Programms zum 50. Geburtstag des Kreises Siegen-Wittgenstein. Unter dem Motto „Wir feiern, was wir lieben“ gibt es im Laufe des Jahres zahlreiche Veranstaltungen – von Konzerten und Führungen bis hin zu einem eigens geschriebenen Musical („Das Beste aus zwei Welten“, Uraufführung am 4. Juni auf dem Giller) und einem Tag der offenen Tür im Kreishaus.



Die Gewinnerinnen und Gewinner gemeinsam mit Landrat Andreas Müller und den stellvertretenden Landrätinnen Waltraud Schäfer und Ursula Belz.

Landrat Andreas Müller übergibt die Urkunde für den ersten Platz an den Siegerland Turngau. Das Bild zeigt Benedikt Kabilka (Turnjugend), Oliver Strahmann (TG Grund) und Nina Stahl (Vorsitzende Turngau).

Im Gespräch: der Pressereferent der Kreisverwaltung Torsten Manges (mit Karteikarten) moderiert durch den Abend.

Jasmin Nell aus Kreuztal begleitet musikalisch.

Fotos: Kreis Siegen-Wittgenstein

.

