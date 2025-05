(wS/red) Neunkirchen 17.05.2025 | Motocross-Spektakel im oberen Weißtal – ADAC Nordrhein-MX Cup zu Gast beim MSC

Freude am Gasgeben, knatternde Motoren und fliegender Staub: Am 24. und 25. Mai 2025 ist der MSC Oberes Weißtal erneut Austragungsort eines Laufs zum ADAC Nordrhein-MX Cup – und das bereits zum 37. Mal! Zwei Tage lang wird die traditionsreiche Strecke in Wilnsdorf zum Treffpunkt für Motorsportfans aus der Region und darüber hinaus.

Der Samstag steht ganz im Zeichen des Nachwuchses: Von 50 ccm bis 250 ccm gehen Kinder, Jugendliche, Damen und Senioren in verschiedenen Klassen an den Start. Am Sonntag folgen dann die drei offenen Hubraumklassen, in denen sich ambitionierte Fahrer aus ganz NRW packende Rennen liefern.

Regionaler Motorsport mit Herz: Der MSC setzt auch in diesem Jahr bewusst auf den regionalen Charakter des Events – zur Freude vieler aktiver Vereinsmitglieder und insbesondere der Jugend.

“Unsere Strecke lebt vom Nachwuchs, von der Gemeinschaft und vom Teamgeist. Genau das wollen wir zeigen.”

Zuschauer dürfen sich auf spannende Rennen, familiäre Atmosphäre und jede Menge Action freuen – perfekt für tolle Fotos und Motorsport zum Anfassen!

📍 Veranstaltungsort: Motocross-Strecke des MSC Oberes Weißtal, Wilnsdorf

📆 Termin: 24. + 25. Mai 2025

Bericht und Bilder: Andreas Domian

