Motorradunfall in Nähe der „Applauskurve“: 29-Jähriger verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz

(wS/red) Hilchenbach 17.05.2025 | Am Samstagnachmittag gegen 16:40 Uhr kam es auf der B62 unweit der sogenannten „Applauskurve“ zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 29-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde. Polizei, Rettungsdienst sowie der Rettungshubschrauber „Christoph 25“, stationiert am Evangelischen Jung-Stilling-Krankenhaus in Siegen, eilten zum Unfallort.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Kradfahrer die B62 aus Richtung Lützel kommend in Richtung Afholderbach. In einer Linkskurve verlor er offenbar die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Verkehrsschild und stürzte.

Ein Notarzt wurde per Hubschrauber zur Einsatzstelle gebracht, um dem Verunglückten schnellstmöglich medizinische Hilfe zu leisten. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt und das DRK-Rettungsteam wurde der 29-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Laut ersten Informationen zog sich der Mann glücklicherweise keine lebensgefährlichen Verletzungen zu. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!