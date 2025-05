Interessensbekundungsverfahren abgeschlossen: AWO und DRK Frauenverein Wilnsdorf werden Träger von fünf Kirchenkreis-Kitas

(wS/si) Siegen 22.05.2025 | Das Kreisjugendamt hat das Interessenbekundungsverfahren für die Trägerschaft von fünf Kindertageseinrichtungen im Zuständigkeitsbereich des Kreises abgeschlossen, für die der Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein zum Ende des nächsten Kindergartenjahres die Trägerschaft abgeben will. Ab Sommer 2026 wird der „DRK Frauenverein Wilnsdorf“ die Trägerschaft der Kita „Spatzennest“ in Wilnsdorf und der Kita „Meisenhaus“ in Wilnsdorf-Rinsdorf übernehmen. Die AWO wird neuer Träger der Kitas „Mittendrin“ in Neunkirchen-Wiederstein, „Piccolino“ in Freudenberg-Oberholzklau und „Zwergenland“ in Bad Berleburg-Girkhausen.

Landrat Andreas Müller freut sich, dass mit dem Abschluss des Verfahrens die betroffenen Eltern nun Klarheit über die künftige Trägerschaft „ihres“ Kindergartens haben: „Jetzt ist mehr als ein Jahr Zeit, alle organisatorischen Fragen zu regeln, wie z.B. die Übernahme des Personals oder der Abschluss neuer Betreuungsverträge, um einen reibungslosen Trägerwechsel sicherzustellen“, so der Landrat.

Die interessierten Träger hatten bis zum 30. April Zeit, ihr Interesse an der Übernahme einer oder mehrerer der Kitas schriftlich zu bekunden. Für jede Einrichtung gab es mehr als einen Interessenten. „Vorrangiges Ziel war es, einen geeigneten Träger für die Übernahme der Einrichtung zu finden. Deshalb hat die Kreisverwaltung unter anderem großen Wert daraufgelegt hat, dass es sich um einen im Kreis Siegen-Wittgenstein bereits etablieren Träger handelt, der über Erfahrungen im Betrieb von Kitas und ein bestehendes Netzwerk verfügt“, erläutert Kreisjugenddezernent Thomas Wüst.

Alle betroffenen Eltern werden nun auch direkt vom Kreisjugendamt mit einem Elternbrief über die getroffenen Entscheidungen informiert.



