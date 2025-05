Carina Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg engagiert sich für Erweiterung der Intensivstation an der DRK-Kinderklinik Siegen – Unterstützung für „SofHi“ und die „kinderinsel“

(wS/drk) Siegen 22.05.2025 | Seit Mitte 2005 ist die „kinderinsel“ ein Bestandteil der DRK-Kinderklinik in Siegen. Seit 20 Jahren werden hier Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Krankheiten, die eine Beatmung erforderlich machen, behandelt. Die spezielle Intensivstation mit Wohncharakter ist auf zwei Standorte in der Klinik aufgeteilt. Das soll sich möglichst bald ändern – nicht zuletzt dank des SofortHilfe-Fonds für benachteiligte Kinder („SofHi“) des DRK in Westfalen-Lippe, 2016 begründet durch Nilgün Özel, Vizepräsidentin des DRK-Landesverbandes Westfalen-Lippe, Maria Prinzessin zur Lippe, Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Detmold, und der Detmolder Künstlerin und Unternehmerin Christina Haberbeck.

„SofHi“ hat sich zum Ziel gesetzt, die DRK-Kinderklinik Siegen bei der Beschaffung von Spenden für die Zusammenführung der beiden Standorte der „kinderinsel“ zu unterstützen – zum Beispiel im Rahmen einer Wohltätigkeitsveranstaltung.

Eine weitere Mitstreiterin für dieses Projekt ist nun gewonnen:

„Mich hat der heutige Besuch der ‚kinderinsel‘ sehr beeindruckt“, sagte Carina Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, nachdem sie die „kinderinsel“ gemeinsam mit Nilgün Özel am Dienstag, 20. Mai 2025, besucht hatte. Der Geschäftsführer der DRK-Kinderklinik Siegen, Fred-Josef Pfeiffer, hatte bei dem Rundgang über die Baupläne informiert:

„Wir wollen den 15 jungen Menschen, die auf der ‚kinderinsel‘ leben, ein optimales Umfeld bieten und unserem engagierten Team die bestmöglichen Arbeitsbedingungen schaffen“, so Pfeiffer.

„Es ist großartig zu sehen, wie sich die Fachkräfte hier für die sehr jungen und sehr kranken Menschen einsetzen, um ihnen einen Alltag zu bieten, der für uns schon zu selbstverständlich ist“, so Carina Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg. „Ich setze mich sehr gern dafür ein, dass das angestrebte Bauprojekt möglichst bald realisiert werden kann.“

„Wir freuen uns sehr darauf, zusammen mit dem Hause zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg Ideen für Spendensammlungen im Zeichen der ‚kinderinsel‘ zu entwickeln“, sagte Nilgün Özel.

Über „SofHi“

Mit Mitteln des Fonds werden Projekte für Kinder unbürokratisch und schnell gefördert – zum Beispiel Schwimmkurse, Sprachförderungskurse, Musik- und Theaterprojekte.

Weitere Informationen: www.drk-sofhi.de

Fotos: DRK.

