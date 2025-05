Jugendförderverein Bad Berleburg e.V. stärkt lokale Gemeinschaften mit neuem Party-Cooler

(wS/jbb) Bad Berleburg 28.05.2025 | Der Jugendförderverein Bad Berleburg e.V., der größte Wittgensteiner Dachverband mit über 180 Mitgliedsvereinen, setzt sich täglich für die Perspektiven junger Menschen und die Stärkung des Ehrenamts in der Region ein. Um die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen in den Gemeinden weiter zu erleichtern, wurde jetzt ein innovatives Projekt realisiert:

Der neue Party-Cooler.

Im Laufe der Jahre hat der Jugendförderverein einen umfangreichen Materialpool aufgebaut, der Spielgeräte, Festmaterialien, Zelte und mehr umfasst. Dieser steht allen Interessierten zur Verfügung, um eigene Veranstaltungen zu realisieren. Doch die ehrenamtlich Engagierten stehen oft vor der Herausforderung, mit begrenzter Zeit und Ressourcen attraktive Events auf die Beine zu stellen, die vor allem in kleineren Ortschaften, wo es kaum Treffpunkte oder Gastronomie gibt, den Zusammenhalt stärken.

Um diese Situation zu verbessern, wurde mit Unterstützung der LAG Region Wittgenstein e.V. ein moderner Party-Cooler angeschafft. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus Anhänger, Kühlwagen, Ausschanktheke und Beschallungsanlage, die individuell aus dem bestehenden Materialpool bestückt werden kann. So können beispielsweise Hüpfburgen, Garnituren, Stehtische oder Zelte unkompliziert integriert werden. Der Party-Cooler wird den Vereinen und Initiativen zu günstigen Konditionen – gegen eine geringe Aufwandsentschädigung für Lagerung, Verwaltung und Versicherung – zur Verfügung gestellt.

Mit diesem neuen Angebot ist es künftig möglich, eine komplette Veranstaltung mit nur einer Person zu organisieren. Das Ziel: Mehr lebendige Treffpunkte und vielfältige Events, die das Gemeinschaftsleben stärken und den Zusammenhalt fördern.

Der Jugendförderverein Bad Berleburg e.V. bedankt sich herzlich bei der LAG Region Wittgenstein und der Kleinprojektförderung, deren Mittel vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft sowie dem Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW breitgestellt werden.

Der Jugendförderverein hofft, mit dem Party-Cooler noch mehr Menschen zu motivieren, lebendige und attraktive Veranstaltungen in der Region zu organisieren.

Weitere Informationen gibt es auf www.jfv-bad-berleburg.de oder bei Sandra Janson (Telefon: 0170/3471190, E-Mail: sandra@jfv-bad-berleburg.de).

Bei Veranstaltungen können die heimischen Vereine und Institutionen zukünftig auf den Party-Cooler zählen, den der Jugendförderverein Bad Berleburg e.V als Neuzugang im Materialpool begrüßt. Foto: Jugendförderverein