Hitzeaktionstag 2025 – Kostenloser Onlinevortrag des Energievereins Siegen-Wittgenstein e.V. zum Thema: Spitze bei Hitze – Das Hitzerobuste Haus

(wS/esw) Siegen 28.05.2025 | Unerträglich heiß in der Wohnung oder im Haus? Bald ist es wieder so weit. Hitzeschutz bei Bau und

Sanierung mitdenken. Wir geben Tipps, wie Sie die Hitze draußen halten.

Der Sommer naht und die Sonne hilft bei der Produktion von Vitamin D und des Glückshormons

Serotonin. Wir haben bessere Laune und mehr Energie – bis die erste Hitzewelle da ist und sich der

Sommer negativ auf unsere Gesundheit auswirkt. Verantwortlich für die körperliche Belastung sind

heiße Tage über 30°C bei wenig bis keinem Wind, auf die häufig „Tropennächte“ folgen, in denen die

Lufttemperatur nicht unter 20°C fällt. Alleine in den letzten Jahren lagen die Jahresmitteltemperaturen

auch in Siegen rund 2°C bis 3°C über dem Durchschnitt. Hierunter leiden gerade ältere Menschen,

Menschen mit chronischen Erkrankungen und kleine Kinder. Hitzeperioden führen in Deutschland u.a.

laut RKI regelmäßig zu einem Anstieg der Mortalität. Grundsätzlich sind wir jedoch alle bei hohen

Temperaturen geschwächt und oftmals weniger leistungsfähig, was zudem durch die Überhitzung von

Innenräumen weiter verschlimmert wird. Aufgrund dessen veranstaltet der Energieverein Siegen-

Wittgenstein e.V. mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein, der Stadt Kreuztal, der Gemeinde Burbach und

der Stadt Siegen u.a. im Rahmen der Hitzewoche und des Hitzeaktionstages einen kostenlosen

Onlinevortrag zum Thema hitzerobustes Haus. Temperaturen im Sommer über 35°C führen neben den

kostenlosen Onlinevortrag. Hier erklärt Diplom-Ingenieur Markus Felix von der Verbraucherzentrale

NRW, welche Möglichkeiten der Vorsorge Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer gegen diese

und andere Klimafolgen treffen können. Der Onlinevortrag findet am 02.06.2024 ab 18 Uhr statt.

Anmelden können sich Interessierte unter: info@energieverein-siwi.de.

Weitere Veranstaltungen und Vorträge rund um den Hitzeaktionstag, zum Thema Hitzeschutz,

Hitzeerkrankungen und vieles mehr finden Sie auf der Internetseite

www.hitzeaktionstag.de/veranstaltungen.

Weitere Informationen finden Sie zudem auf der Homepage des Energiervereins Siegen-Wittgenstein

e.V., www.energieverein-siwi.de