Spenden statt Geschenke zum Wiegenfest – Norbert Müller aus Kirchen überreicht 510 Euro an das Ökumenische Hospiz Kloster Bruche

(wS/dia) Betzdorf/Kirchen 28.05.2025 | Besonderer Anlass, besondere Idee: Seinen 85. Geburtstag konnte kürzlich Norbert Müller aus Kirchen feiern. Zum Wiegefest hatte der Jubilar Verwandte und Freunde eingeladen und um ein ganz spezielles Geschenk gebeten: Statt der üblichen Präsente sollten Spenden zugunsten des Ökumenischen Hospizes Kloster Bruche in Betzdorf gesammelt werden. Die Gäste nahmen die Idee gerne an, und so konnten Norbert Müller und seine Ehefrau Anneliese nun stolze 510 Euro an Mareike Beichler vom Sozialdienst des Hospizes überbringen.

Aufmerksam geworden auf diese Form der Unterstützung war das Ehepaar Müller durch Bekannte, die schon häufiger Spenden an palliative Einrichtungen getätigt haben. „Und da wir doch eigentlich alles haben, was wir brauchen und das Ökumenische Hospiz Kloster Bruche von uns aus quasi um die Ecke liegt, war die Entscheidung schnell getroffen“, betonen beide unisono.

In einem Hospiz werden Menschen betreut, die unheilbar erkrankt sind und die in absehbarer Zeit sterben werden. Der Aufenthalt ist für die Gäste kostenlos. Die Finanzierung der Hospize erfolgt im Wesentlichen durch die Kranken- und Pflegekassen. Daneben ist es gesetzlich geregelt, dass die Einrichtungen einen Teil ihrer laufenden Kosten selbst tragen müssen – und zwar in erster Linie durch Spenden. Daher bedankte sich Mareike Beichler im Namen des gesamten Hospiz-Teams und des Fördervereins bei Norbert und Anneliese Müller für ihr Engagement: „Wir freuen uns sehr über die großartige Idee und die damit verbundene Unterstützung unserer Arbeit.“

Spendenübergabe im Ökumenischen Hospiz Kloster Bruche (von links): Anneliese und Norbert Müller mit Mareike Beichler vom Sozialdienst der Einrichtung. Foto: Diakonie in Südwestfalen