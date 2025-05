Kein Feuer, aber viel Dampf: Fehlalarm sorgt für Feuerwehreinsatz in Kreuztal

(wS/red) Kreuztal 19.05.2025 | In der Straße „Zum Ameisenberg“ in Kreuztal wurde der Feuerwehr am heutigen Montag gegen 13:20 Uhr ein Dachstuhlbrand gemeldet. Daraufhin rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften, einschließlich Drehleiter, zum Einsatzort aus.

Vor Ort stellte sich jedoch schnell heraus: Kein Feuer!

An einer Solarthermie-Anlage war es sichtbar am Dampfen – allerdings handelte es sich dabei nicht um Rauch eines Feuers, sondern um Wasserdampf, der aufgrund eines technischen Defekts der Anlage austrat.

Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht notwendig. Nach wenigen Minuten konnten alle Einsatzkräfte wieder abrücken.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Eine Solarthermie-Anlage wandelt Sonnenenergie in Wärme um, um Wasser zu erwärmen oder Heizungen zu unterstützen. Sie besteht hauptsächlich aus Sonnenkollektoren, die auf dem Dach oder an der Fassade montiert werden, und einem Speicher, der die erzeugte Wärme aufnimmt.

Funktionsweise: