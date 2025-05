Kleiner Polizeieinsatz in Siegen: Mann mit Stein sorgt für Unruhe

(wS/red) Siegen 23.05.2025 | Am Freitagnachmittag gegen 14:50 Uhr wurde die Polizei Siegen in die Straße „In der Herrenwiese“ gerufen. Grund für den Einsatz war ein Mann, der mit einem dicken Stein in der Hand durch die Gegend lief und bei Passanten für ein mulmiges Gefühl sorgte.

Die eintreffenden Beamten führten eine Personenkontrolle durch und nahmen die Personalien auf. Dabei machten sie ihm eine deutliche Ansage. Zu strafbaren Handlungen kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht, verletzt wurde niemand.

Foto: Andreas Trojak / wirSiegen.de

