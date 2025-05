Laut. Wild. Legendär. Green Hell Festival 2025 bringt die Welt nach Freudenberg! Feiert mit!

(wS/gh) Freudenberg 27.05.2025 | Green Hell Festival 2025 – Krisiun, DŸSE und harte Herzlichkeit im Siegerland

Die Vorfreude steigt: Am 4. und 5. Juli 2025 verwandelt sich der idyllische Waldsportplatz Lindenberg erneut in den Festival Hotspot des Siegerlands. Die dritte Ausgabe des Green Hell Festivals verspricht ein noch intensiveres Erlebnis für Fans harter und ehrlicher Musik – mit Headlinern wie der brasilianischen Death-Metal-Legende Krisiun, dem kompromisslosen Noise-Duo DŸSE und zahlreichen weiteren internationalen, nationalen und regionalen Acts.

Krisiun, seit den 1990er-Jahren die Speerspitze im globalen Death Metal, liefern mit brutaler Präzision, technischer Raffinesse und unerbittlicher Energie den Soundtrack für den Festivalsamstag. Das Trio aus Brasilien steht weltweit für knallharte Intensität und zählt zu den einflussreichsten Bands des Genres. Für viele Fans ist ihr Auftritt der Höhepunkt des diesjährigen Line-ups.

Auch DŸSE, das experimentelle Noise-Rock-Duo aus Leipzig, ist ein Highlight im Programm. Mit minimalistischer Besetzung, aber maximalem Druck bringen sie am Freitag ihre genreübergreifende Mischung aus Math-Rock, Punk und Chaos auf die Bühne – mitreißend, provokant und unverwechselbar.

Darüber hinaus erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielschichtiges Line-up mit Acts aus den USA, Kanada, Finnland, Belgien, Österreich, Brasilien und Deutschland. Internationale Gäste wie Chaser (Punkrock, Kalifornien), The Anti-Queens (Melodic Punkrock, Toronto) und As the Sun Falls (Melodic Death Metal, Finnland) treffen auf aufstrebende europäische Newcomer wie NECKBREAKKER (Death Metal, Dänemark) oder Killer Sick (Thrash-Metal, Ungarn).

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Förderung der regionalen Musikszene: Mit Destination Anywhere, die in Siegen längst Kultstatus genießen, ist auch ein echter Lokalmatador vertreten. Gemeinsam mit weiteren regionalen Acts wie Burn Juniper, Lyron, Decision to Hate, Suicide of Society oder Miles2Fall sorgt das Festival für eine starke Verbindung von lokaler Identität und internationaler Ausrichtung.

Mehr Platz für das Camping-Erlebnis

Bereits in den vergangenen Jahren erfreute sich das Campingangebot beim Festival großer Beliebtheit. Für 2025 wird die verfügbare Fläche deutlich erweitert, um noch mehr Besucherinnen und Besuchern das volle Festivalerlebnis mit Zelt oder Wohnmobil zu ermöglichen – mitten in der Natur, in direkter Nähe zur Bühne und zur Community.

Tickets HIER

www.greenhellfestival.de

Mehr als Musik – Festivalerlebnis mit allem, was dazugehört

Neben der musikalischen Vielfalt bietet das Green Hell Festival auch abseits der Bühne alles, was das Festivalherz begehrt: Ein abwechslungsreiches Angebot an Essen- und Getränkeständen, ein beliebter Cocktailstand, ein großes Merchandise-Zelt sowie ausreichend sanitäre Einrichtungen vor Ort sorgen für Komfort und Festivalflair. Dank kurzer Wege auf dem Gelände, einer naturnahen Lage und einer familiären Atmosphäre wird das Festivalerlebnis für Besucher aller Altersgruppen zugänglich – auch durch ausgewiesene Parkflächen, Campingmöglichkeiten und die Akzeptanz von Kartenzahlung an der Kasse.

Ein Festival aus eigener Kraft – von der Wiese zur Bühne

Organisiert wird das Green Hell Festival vom gemeinnützigen Verein zur Förderung der Bühnen- und Musikkultur Kulmerrich e. V., der mit viel Herzblut, Ehrenamt und lokalen Partnern eine kulturelle Alternative zum Mainstream schafft.

Was viele Besucher nicht sehen: Hinter dem Festival steht ein enormer logistischer Kraftakt. Der Verein zur Förderung der Bühnen- und Musikkultur Kulmerrich e. V. organisiert das gesamte Event mit rund 150 ehrenamtlichen Helfer – vom Aufbau der Bühne bis zur Strom- und Wasserversorgung. Denn der Waldsportplatz Lindenberg verfügt über keinerlei feste Infrastruktur.

Sämtliche Versorgungsleitungen, Technik, Beleuchtung und Logistik werden speziell für das Festival herangeschafft, installiert und betrieben – mit Begeisterung, Know-how und enormem Teamgeist. Dieses Engagement macht das Green Hell Festival nicht nur musikalisch, sondern auch organisatorisch zu einem Ausnahmeevent im ländlichen Raum.

Legwarmer: Kostenloser Auftakt am Donnerstag

Bereits am Donnerstag, 3. Juli, beginnt das Festivalwochenende mit dem beliebten „Legwarmer“. Ab 17 Uhr sind alle herzlich eingeladen, das Gelände zu besuchen und gemeinsam den Auftakt zu feiern. Drei regionale Bands sorgen für die passende Stimmung, der Eintritt ist frei und für Speisen und Getränke ist gesorgt. Der Legwarmer bietet Gelegenheit, das Festivalgelände kennenzulernen, erste musikalische Highlights zu erleben und in entspannter Atmosphäre anzukommen.

Jetzt Tickets sichern!

Der Vorverkauf für das Green Hell Festival 2025 läuft – Tickets sind über die offizielle Website erhältlich:

www.greenhellfestival.de