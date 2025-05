Polizei zieht technisch manipulierten VW Golf aus dem Verkehr

(wS/ots) Siegen 27.05.2025 | Am vergangenen Freitag (23.05.2025) hat die Polizei in Weidenau einen VW Golf sichergestellt, der aufgrund von technischen Manipulationen aufgefallen war.

Eine Polizeistreife war gegen 23:35 Uhr auf der Bismarckstraße in Richtung Siegen unterwegs. Vor dem Streifenwagen fuhr ein VW Golf GTI, der trotz gleichbleibender Geschwindigkeit immer wieder mit lautem Abgasknallen auffiel.

Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugs fiel eine veränderte Abgasanlage, ein geänderter Luftfilter sowie ein geänderter Downpipe auf. Für einige Teile lag keine Betriebserlaubnis vor. Eine Schallpegelmessung ergab zudem eine deutlich überhöhte Lautstärke.

Das Fahrzeug wurde durch die Polizei sichergestellt. Am heutigen Dienstag (27.05.2025) erfolgte die genauere Begutachtung beim TÜV. Bei der Schallpegelmessung kam das Fahrzeug in der Spitze auf 114 Dezibel. Erlaubt waren laut Fahrzeugschein 78 Dezibel. Zudem ist der GTI in seiner Leistung verbotenerweise von 162kW auf 223kW gesteigert worden.

Die Kennzeichen des Fahrzeugs sind nach der Überprüfung entsiegelt und das Fahrzeug stillgelegt worden.