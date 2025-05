Leserfoto des Tages: Ein stiller Gruß aus der Natur von Erwin Hartmann aus Gernsdorf

(wS/red) Wilnsdorf / Netphen 06.05.2025 | Ein ganz besonderer Naturmoment hat uns Erwin Hartmann aus Wilnsdorf-Gernsdorf geschickt. Der 85-Jährige war am 3. Mai 2025 zwischen Werthenbach und Helgersdorf unterwegs, als ihm dieses farbenfrohe Schauspiel vor die Linse kam.

„Es ist ein wunderschönes Farbenspiel und ein Beispiel, wie schön doch unsere Natur ist, wenn man sie einfach in Ruhe gedeihen lässt. “, schreibt Herr Hartmann. Mit bewegenden Worten erinnert er daran, wie wichtig es ist, schon in jungen Jahren achtsam mit unserer Umwelt umzugehen. „Ich wünsche jedem, dass er nicht erst im hohen Alter lernt, die Natur wirklich zu sehen.“

Vielen Dank, lieber Herr Hartmann, für dieses stimmungsvolle Foto und die nachdenklichen Zeilen! Sie sind ein stiller Appell, genauer hinzuschauen – und unsere Heimat mit offeneren Augen zu erleben.

Habt auch Ihr einen besonderen Schnappschuss aus dem Siegerland oder der Umgebung? Dann her damit! Schickt uns eure selbst geknipsten Lieblingsmotive in guter Qualität mit kurzer Beschreibung an wirSiegen@gmail.com – wir zeigen eure Highlights gerne auf wirSiegen.de!

Herzliche Grüße

Eure Redaktion von wirSiegen.de

