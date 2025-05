Einbrecher entwenden Kupfer von Baustelle – Hinweise auf einen Schrotthändler mit einem roten Sprinter

(wS/ots) Siegen 06.05.2025 | Von Sonntag (04.05.2025) auf Montag (05.05.2025) ist in ein Einfamilienhaus in der Freiengründer Straße in Eiserfeld eingebrochen worden.

Zwischen 17:00 Uhr und 15:00 Uhr haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem leerstehenden Haus verschafft, welches zurzeit renoviert wird. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere Kilogramm Kupfer entwendet.

Ersten Ermittlungen nach gibt es Hinweise auf einen Schrotthändler mit einem roten Sprinter, der für die Tat in Frage kommen könnte.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise – insbesondere zu dem roten Sprinter – unter der 0271 / 7099 – 0.