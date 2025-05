NRWs große Urlaubsmesse – Namhafte Aussteller sichern sich schon jetzt ihren Platz auf der Reise + Camping 2026

(wS/me) Essen 06.05.2025 | AL-KO, LMC, MSC Cruises und WIGO bestätigen Teilnahme in der Messe Essen

Die Vorbereitungen für die Reise + Camping 2026 in der Messe Essen laufen auf Hochtouren – und das schon lange vor dem offiziellen Startschuss. Vom 25. Februar bis 1. März verwandelt sich das Essener Messegelände erneut in den zentralen Treffpunkt für Outdoor-Fans, Reiselustige und Campingbegeisterte.

Schon jetzt steht fest: Viele Aussteller wollen auch im kommenden Jahr wieder dabei sein und haben ihre Teilnahme bestätigt. 52 Prozent der Hallenfläche ist bereits vergeben.

Neben namhaften Unternehmen und Marken wie Concorde Reisemobile, Carthago, Malibu, WIGO, Fritz Berger Zelte, LMC, MSC Cruises und Campwerk

wird auch AL-KO 2026 auf der Reise + Camping vertreten sein. „Als führender Hersteller von Campingzubehör steht Sicherheit und Komfort für uns an erster Stelle. Die Reise + Camping hat auch im Vergleich zu anderen Veranstaltungen für uns einen besonderen Stellenwert und ist der perfekte Ort, um unsere neuesten Innovationen zu präsentieren – direkt dort, wo echte Outdoor-Fans ihre Abenteuer planen. Kaum woanders trifft man so viele Campingbegeisterte wie hier in der Messe Essen. Das Event bietet uns die ideale Bühne, um zu zeigen, wie unsere Produkte jede Reise noch sicherer und entspannter machen. Aus

diesem Grund sind wir auch im kommenden Jahr sicher wieder dabei“, sagt Guido Kovermann, Senior Vice President After Sales bei AL-KO. Zielgerichtet und erlebnisorientiert

Mit über 80.000 Besuchern im Jahr 2025 gehört die Reise + Camping zu den reichweitenstärksten Freizeitmessen in Deutschland. Das Publikum kommt mit konkreten Reiseplänen und starkem Interesse an Produkten rund ums mobile und aktive Unterwegssein. Für Aussteller bedeutet das: direkter Kontakt zu einer kaufkräftigen Zielgruppe und ein hohes Maß an Aufmerksamkeit für ihre Angebote. Aus der Besucherbefragung der vergangenen Veranstaltung geht hervor, dass 84 Prozent des Publikums die Gelegenheit nutzt, direkt etwas auf der Messe zu kaufen oder zu bestellen. Zudem gaben 92 Prozent der Messegäste an, wertvolle Anregungen für ihre nächste Reise erhalten zu haben. Perfekte Synergien schafft auch die zeitgleich vom 26. Februar bis 1. März stattfindende Fahrrad Essen. Gemeinsam bilden beide Veranstaltungen ein starkes Messe-Duo für alle, die ihren Urlaub aktiv gestalten möchten.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.reise-camping.de und www.fahrrad-essen.de.

