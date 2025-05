Neue Wandertafeln geben Überblick über Freudenberger Rundwege

(wS/fr) Freudenberg 22.05.2025 | An 14 Orten – meist Wanderparkplätze – wurden neue Wandertafeln aufgestellt und weisen auf die Rundwege in der Umgebung hin. Vorhergegangen ist eine große Wanderwegerevision und die damit verbundene Neuauflage der Wanderkarte und Wegemarkierung. In enger Abstimmung mit der SGV Abteilung Freudenberger Land und den ehrenamtlichen Wanderpaten wurde dieser Prozess durchgeführt. Herausgekommen sind 13 Rundwanderwege (F1 – F14) sowie drei Erlebniswege.

Bürgermeisterin Nicole Reschke und Bruno Stock (Vorstand SGV Freudenberger Land) freuen sich über die neuen Wandertafeln „Mit all diesen Orientierungshilfen finden auch nicht ortskundige Wandernde ohne Probleme den richtigen Weg und können sich voll auf die reizvolle Landschaft konzentrieren. Herzlichen Dank an alle, die an diesem umfangreichen Projekt mit großem Engagement mitgewirkt haben“.

Die Wanderkarten in Alchen im Bereich der Trupbacher Heide sowie in Niederholzklau in Richtung Hof Mühlenberg werden angebracht, sobald die noch laufenden Bauarbeiten an der Hochspannungsleitung abgeschlossen sind.

Wer Informationen rund um das Thema Wandern in Freudenberg benötigt, kann sich gerne an die Tourist-Information unter 02734 43-164 oder per E-Mail an tourist@freudenberg-stadt.de wenden.

Foto: Stadt Freudenberg

