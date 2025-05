Obstbäume für die Realschule Kreuztal

(wS/kr) Kreuztal 13.05.2025 | Klimaschutz wird an der Kreuztaler Realschule mit allen Sinnen erlebbar gemacht. Nachdem die Schule im vergangenen Jahr bereits für die Umgestaltung des Innenhofs in eine grüne Oase den Westenergie Klimaschutzpreis erhalten hat, können sich die Schülerinnen und Schüler nun über eine neuangelegte Obstbaumwiese freuen.

Den Wunsch, die Wiesenfläche neben den Fahrradständern durch verschiedene Obstbaumsorten aufzuwerten, hatte Schulrektor Sascha Koch während der Preisverleihung an Bürgermeister Walter Kiß gerichtet. Der war von der Idee gleich überzeugt und hat Unterstützung zugesagt: „Ich finde das Engagement der Realschule in Sachen Umweltbildung und Nachhaltigkeit prima und die Fläche ist wie geschaffen für eine Streuobstwiese. Deswegen habe ich hier gerne unterstützt und freue mich, dass wir den Wunsch der Realschule so schnell erfüllen konnten“, so Kiß. Schulrektor Koch ergänzt: „Mit diesen Obstbäumen schaffen wir nicht nur eine Verbindung zur Natur, sondern vermitteln auch Wissen über gesunde Ernährung und ökologische Zusammenhänge“. Die Auswahl der Bäume fiel auf Sorten, die besonders gut an das lokale Klima angepasst sind und eine vielseitige Mischung bieten: Äpfel, Birnen und Pflaumen können die Schülerinnen und Schüler hier bald selbst von den insgesamt fünf Obstbäumen ernten und verarbeiten. Das sorgt schon jetzt für Vorfreude: „Ich kann es kaum erwarten, die ersten Äpfel zu ernten“, freut sich ein Siebtklässler. Zudem bieten die Bäume auch Lebensraum und Nahrungsquellen für Insekten.

Mit der Initiative setzen die Realschule und die Stadt Kreuztal gemeinsam ein Zeichen für den Klimaschutz und fördern das Gemeinschaftsgefühl und die Verantwortungsübernahme der jungen Generation. „Indem die Kinder aktiv an der Pflege und Ernte beteiligt werden, lernen sie die Bedeutung einer nachhaltigen Lebensweise kennen“, da ist sich Schulrektor Koch ganz sicher.

Fünf neue Obstbäume werten die Wiese neben den Fahrradständern an der Realschule nun auf und sorgen für Insektenschutz und Naturbildung. Bürgermeister Walter Kiß (links) ist dem Wunsch der Schulleitung gerne nachgekommen. Biologielehrerin Laura Jacobi, Konrektor Jörg Sengbusch und Schulrektor Sascha Koch (v.l.) freuen sich sehr über die neue Obstbaumwiese.

Foto: Stadt Kreuztal

