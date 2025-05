Oldtimer-Ausstellung in Kreuztal geht am 25. Mai 2025 in die nächste Runde

(wS/red) Kreuztal 21.05.2025 | Wenn Chrom wieder glänzt und Motoren Geschichten erzählen

Oldtimer-Ausstellung in Kreuztal geht am 25. Mai 2025 in die nächste Runde

Nach dem überwältigenden Auftakt Ende April laden die Oldtimerfreunde Kreuztal am kommenden Sonntag, 25. Mai 2025, erneut zur beliebten Oldtimer-Ausstellung auf den Roten Platz ein. Zwischen 10:00 und 13:00 Uhr verwandelt sich die Kreuztaler Innenstadt wieder in ein rollendes Museum der Automobilgeschichte – mit glänzendem Lack, knatternden Motoren und viel Herzblut.

Schon zur Saisoneröffnung am 27. April strömten Hunderte Besucher aus der gesamten Region nach Kreuztal, um ein breites Spektrum historischer Fahrzeuge zu bestaunen: Von liebevoll restaurierten Mopeds und Motorrädern über seltene Pkw-Klassiker bis hin zu beeindruckenden Militärfahrzeugen und Lastkraftwagen vergangener Jahrzehnte. Der Andrang war so groß, dass alle Ausstellerplätze restlos belegt waren – ein deutliches Zeichen für das ungebrochene Interesse an historischer Fahrzeugkultur.

Auch am 25. Mai heißt es wieder: „Staunen, fachsimpeln und Erinnerungen teilen.“ Die Organisatoren rechnen erneut mit einer hohen Zahl an Ausstellern und Besuchern. Der besondere Reiz dieser Treffen liegt nicht nur in der Vielfalt der Fahrzeuge, sondern auch in der einzigartigen Atmosphäre: Gespräche zwischen Generationen, glänzende Kinderaugen beim Blick in alte Cockpits und nostalgisches Flair, das die Innenstadt erfüllt.

Zugang zur Veranstaltung erfolgt über das Ziegeleifeld bzw. die Marburger Straße aus Richtung Ferndorf. Die Oldtimerfreunde bitten Besucher, nach Möglichkeit zu Fuß oder mit dem Rad zu kommen, da der Platz begrenzt ist.

Die Ausstellung ist mehr als nur ein Treffpunkt für Technikfreunde – sie ist ein Fest der Erinnerung, eine Hommage an vergangene Zeiten und ein lebendiges Zeichen für die Leidenschaft, mit der Geschichte bewahrt wird.

🛠️ Ein Besuch lohnt sich – für Groß und Klein, Kenner wie Neugierige.

📅 Termin vormerken: Sonntag, 25. Mai 2025 – 10:00 bis 13:00 Uhr

📍 Roter Platz, Kreuztal

Die Oldtimerfreunde Kreuztal freuen sich auf ein Wiedersehen mit alten Bekannten und neuen Gästen – und natürlich auf jede Menge glänzenden Chrom!

Fotos: Harald Heinemann – Oldtimerfreunde Kreuztal

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!