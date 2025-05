Bluttat in Siegener Rosterstraße : Mann bei Messerangriff schwer verletzt – Tatverdächtiger festgenommen

(wS/red) Siegen 21.05.2025 | Schockierende Szenen am Mittwochabend in Siegen: Gegen 18:15 Uhr kam es in der Rosterstraße zu einer schweren Gewalttat, bei der ein 32-jähriger Mann durch Messerstiche schwer verletzt wurde. Nach ersten Zeugenaussagen soll es laut geschrien haben – ein Mann rief demnach mehrfach „Hilfe! Hilfe!“, bevor Passanten die Polizei alarmierten.

Wie die Polizei vor Ort gegenüber wirSiegen.de bestätigte, konnte ein mutmaßlicher Täter noch am Tatort festgenommen werden. Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde das schwer verletzte Opfer mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen berichten, das Opfer sei durch Messerstiche im Bereich des Oberkörpers verletzt worden.

Aktuell (Stand 19:40 Uhr) befindet sich ein Großaufgebot der Polizei am Einsatzort. Die Rosterstraße ist an der Einmündung zur Leimbachstraße weiterhin voll gesperrt. Beamte sichern Spuren, mehrere Zeugen werden vor Ort befragt. Auch die Notfallseelsorge ist im Einsatz, um mögliche Augenzeugen psychologisch zu betreuen.

Weitere Informationen folgen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de