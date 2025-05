Olpe feiert Jubiläum: Das 25. Stadtfest wird zur großen Festmeile

(wS/red) Olpe 16.05.2025 | Vom 16. bis 18. Mai verwandelt sich die Olper Innenstadt in eine große Festmeile: Das Stadtfest Olpe feiert sein 25. Jubiläum – und das mit einem prall gefüllten Programm, das für alle Generationen etwas bietet. Musik, Tanz, Kunsthandwerk, kulinarische Genüsse und ein verkaufsoffener Sonntag locken Besucherinnen und Besucher aus Nah und Fern.

Musikprogramm mit hochkarätigen Acts

Der Freitagabend wird musikalisch vom Club 574 eröffnet. Bereits ab 17:00 Uhr sorgen Annina Struwe & Hugoonion für Stimmung, bevor mit Captain Overdrive, Uhlala & The Light Babies und den Immecke Allstars die Bühne gerockt wird. Als Highlight des Abends steht „She’s Got Balls“, eine Tribute-Band zu AC/DC, auf dem Programm.

Am Samstag geht es mit der Swinging Brass Band los. Ab 15:45 Uhr begeistert „Take on Me“ mit feinster 80s-Covermusik, gefolgt von der Coldplay-Tributeband SHIVER und dem Queen-Tribute „Queen May Rock“.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Familie: Neben dem ökumenischen Gottesdienst um 11:15 Uhr begeistert der Auftritt der beliebten Maus aus dem Kinderfernsehen Groß und Klein. Die Kölsche Kultband Paveier bringt schließlich rheinisches Lebensgefühl nach Olpe, bevor die Drummerholics mit Trommelwirbeln das Finale setzen.

Tanz, Show und Kinderprogramm

Die Tanzschule Breuer-Pietschmann präsentiert an allen Tagen ein vielfältiges Programm: Von Zumba über Hip-Hop bis zu Seniorentanz ist alles dabei. Auch der TV Olpe und die Kolpingsfamilie Olpe zeigen mit Showtanzgruppen wie den „Mini Mad Steps“ oder den „Tanzsternen“ ihr Können. Zudem gibt es Autogrammstunden, Zaubershows, eine Kinderhüpfburg, Bungee-Trampolin und ein buntes Markttreiben.

Große Autoschau & Verkaufsoffener Sonntag

Ein weiteres Highlight ist die große Autoschau in der Martinstraße mit zahlreichen regionalen Autohäusern. Darüber hinaus laden am Sonntag von 13 bis 18 Uhr zahlreiche Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag ein – ideal für einen entspannten Einkaufsbummel.

Ein Fest der Begegnung

Das Stadtfest Olpe zeigt sich auch 2025 wieder als lebendiger Treffpunkt für alle Generationen – mit Musik, Unterhaltung, kulinarischen Spezialitäten und einem vielfältigen Bühnenprogramm. Veranstalter und Partner freuen sich auf zahlreiche Gäste und ein unvergessliches Jubiläumswochenende.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Weitere Informationen und das vollständige Programm gibt es unter: www.stadtfest-olpe.de