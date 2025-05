Kita Wicki feierte: „Zeit für Wir: Familie leben“ – war das Motto des Internationalen Familientages 2025

(wS/al) Hilchenbach 16.05.2025 | Gefühlt Wochenende! Das beschreibt die entspannte und heitere Stimmung des Familientages, den die Kita Wicki mit ihren Kindern und deren Familien am Donnerstag feierte. Auf dem großen Spielplatz gegenüber der Kita in der Wiesenstraße wurden Decken ausgebreitet, ein internationales, von den Eltern vorbereitetes Buffet war aufgebaut, inklusive Spielangebote wie ein Bewegungsparkour oder das bunte Schwungtuch sorgten für Abwechslung und der Eiswagen war eine gelungene Überraschung der Leitungskraft Iris Birlenbach und des Kita Wicki-Teams.

Bereits zum zweiten Mal nahm die Kita Wicki der Trägerin Alternative Lebensräume GmbH den internationalen Gedenktag zum Anlass, die Familien insgesamt zu feiern, anstatt Muttertag oder Vatertag separat. Eltern, Geschwister, Großeltern und alle, die dazugehören, nahmen auch in diesem Jahr gerne teil. Iris Birlenbach: „Als dreigruppige Kita mit Kindern und Eltern, die Wurzeln in verschiedenen Ländern haben, bringt dieser Tag alle in einer lockeren Atmosphäre zusammen, ganz ohne Barrieren. Alle lernen sich etwas besser kennen, egal welche Muttersprachen zuhause vorherrschen.“ Beim Klettern, Rennen und Rutschen sowie beim gemeinsamen Essen spricht der ganze Körper.

Zur Begrüßung fanden sich alle in einem großen Kreis ein und der neu gegründete Chor der Kita, mit Kindern ab 2 Jahren, trug ein Frühlingslied vor. Erzieherin Lea Stötzel bekräftigt: „Auch schon die Jüngsten machen mit. Die Sprache lernen und in der Kita ankommen über die Musik und mit Bewegung funktioniert bei allen Kindern, ganz egal, wo sie herkommen.“

Und dass man gerne zum internationalen Familientag kommt, bestätigt Sarah Moll, die Vorsitzende des Fördervereins Schatztruhe der Kita Wicki e. V.: „Bereits die Vorbereitungen machen Spaß. Man kann an diesem Nachmittag eine schöne Zeit mit der ganzen Familie verbringen. Mich freut auch, dass man viele Familien wiedersieht und sich austauschen kann.“ Sabrina Dagne ist im Elternbeirat und begrüßt das Fest ebenfalls, „um die Gemeinschaft zu stärken“.

Das entspricht dem Gedanken der „Erfinder“ des Gedenktages. Die Vereinten Nationen haben im Jahr 1993 den 15. Mai benannt, an dem sich jährlich bewusst gemacht werden soll, wie wichtig die Familie als haltgebende Einheit für alle Gesellschaften ist. Hier wird Vertrauen aufgebaut, die elementaren Dinge des Lebens werden erfahren, vom ersten bis zum letzten Blinzeln. Solidarität, Rücksichtnahme, aufeinander achten und sich unterstützen, Gemeinsinn und Verantwortung gehören ebenfalls dazu. In einem stabilen Umfeld heranzuwachsen, mit Familie und Freunden, kann helfen, den Herausforderungen des Lebens mit Zuversicht zu begegnen. Die Kita Wicki und alle ihr zugehörigen können sich schon jetzt auf die nächste Begegnung beim Herbstfest freuen.



Fotos: Alternative Lebensräume GmbH