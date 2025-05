Siegener Forum am 22. Mai: Forschungen zur Nachfolgeregelung im Hause Nassau-Siegen

(wS/si) Siegen 16.05.2025 | Im nächsten Vortrag der Reihe „Siegener Forum“ beleuchtet der Historiker PD Dr. Christoph Galle ein spannendes Kapitel aus der Geschichte des Hauses Nassau-Siegen. Am Donnerstag, 22. Mai 2025, geht es im Eintrachtsaal der Siegerlandhalle um die innerdynastischen Auseinandersetzungen um die Nachfolge der Grafen von Nassau-Siegen in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts.

Die Grafschaft entstand am 8. April 1607 im Zuge zahlreicher Erbteilungen, die die Geschichte des Hauses Nassau prägte. Ihr erster Regent, Johann VII (der Mittlere), setzte zur Sicherung der neu erlangten Macht noch am gleichen Tag ein Testament auf, das die Nachfolge regeln sollte. Tatsächlich aber sah er sich in den folgenden Jahren wiederholt zu Änderungen an seinen testamentarischen Bestimmungen veranlasst. Bei seinem Tod hinterließ er damit alles andere als Klarheit, schließlich berief sich nun jeder Erbe auf die Gültigkeit jeweils der testamentarischen Verfügung, die ihn bevorzugte. Der genaue Ablauf dieses Geschehens wie die hieraus resultierenden Konflikte werden im Rahmen des Vortrages beleuchtet.

Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr, Einlass ist ab 18.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Statue des Grafen Johann VII im Schlosspark. Foto: Stadt Siegen

