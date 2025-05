Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Gaststätte

(wS/ots) Bad Berleburg 05.05.2025 | In der Nacht von Samstag (03.05.2025) auf Sonntag (04.05.2025) ist in eine Gaststätte in der Schulstraße in Bad Berleburg eingebrochen worden.

Der oder die unbekannten Täter verschafften sich zwischen 20:30 Uhr und 06:50 Uhr gewaltsam Zutritt über eine Terrassentür. Im Inneren wurde ein Büroraum durchwühlt und verwüstet. Ersten Ermittlungen nach gelang es den Einbrechern Geldkassetten und einen Tresor aufzubrechen.

Es wurde Bargeld im vierstelligen Bereich entwendet.

Das Kriminalkommissariat Bad Berleburg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise über die 02751 / 909 – 0 entgegen.