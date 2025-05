Rettungseinsatz in Freudenberg: Auto kippt an der Bahnhofstraße in Bach

(wS/red) Freudenberg 22.05.2025 | Ein älteres Paar ist am Donnerstagmittag mit seinem Fahrzeug in einen Bachlauf an der Bahnhofstraße gestürzt. Nach ersten Informationen wurde gegen 12:12 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Offenbar hatte der 85-jährige Fahrer beim Rangieren Gas und Bremse verwechselt, wodurch der Pkw nach vorne rollte und in den Bach fuhr. Das Fahrzeug kam auf der Fahrerseite zum Stillstand.

Ein Feuerwehrmann, der sich zufällig in der Nähe befand, rannte direkt zur Unfallstelle, ohne erst das Feuerwehrgerätehaus aufzusuchen. Er kletterte sofort in den Bachlauf, um erste Hilfe zu leisten, schätzte die Lage ein und alarmierte die nachrückenden Kräfte zur Unterstützung, darunter auch eine Drehleiter, um die eingeschlossenen Personen mit einer Schleifkorbtrage zu retten.

Die Feuerwehr rückte mit rund 30 Einsatzkräften aus. Vor Ort waren die Löschgruppen Niederndorf, Freudenberg und Büschergrund der Freiwilligen Feuerwehr Freudenberg, unterstützt durch Polizei, Notarzt und Rettungswagen der Rettungswache Freudenberg sowie ein weiterer Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Siegen.

Die beiden Insassen wurden von den Einsatzkräften befreit. Laut Polizei wurde der 85-jährige Fahrer glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Der Unfall ereignete sich hinter einer Apotheke auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße. Die Einsatzstelle wurde abgesichert, während die Rettungsarbeiten liefen.

Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de

