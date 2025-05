Saisonstart im Dirtbikepark – Freie Fahrt ab 14. Mai

(wS/hi) Hilchenbach 13.05.2025 | Es wurde gebaggert, geschaufelt und gerüttelt. So ganz fertig sind die Vorbereitungen für die Saison noch nicht, aber dennoch möchte das Mitarbeiterteam des Dirtbikeparks Hilchenbach allen Kindern und Jugendlichen die Strecke nicht länger vorenthalten.

Am Mittwoch, 14. Mai, geht es los und der Park steht zur freien Verfügung. Auch in diesem Jahr bietet der PUSH e.V. wieder Betreuungszeiten an, und zwar mittwochs und freitags von 15:00 bis 18:00 Uhr. Als Ansprechpersonen sind Sven Jung, Fabian Dicke und Fabian Hirsch für alle Bikerinnen und Biker vor Ort am Container.

Der PUSH e.V. stellt kostenfrei Leihequipment wie Dirtbikes, Scooter und Helme bereit.

Wer seine Skills präsentieren möchte, wird in den Sommerferien Gelegenheit dazu bekommen: Am Mittwoch, 13. August, findet der Dirtbike-Contest statt, das Highlight der Saison! Ein Streetart-Workshop steht ebenfalls auf dem Programm.

Das gesamte Team freut sich auf eine gemeinsame, unfallfreie und tolle Zeit und bedankt sich herzlich beim Baubetriebshof der Stadt Hilchenbach und den Stadtwerken Hilchenbach, die tatkräftig bei der Instandsetzung der Anlage geholfen haben.

Für das Befahren der Anlagen gelten Regeln, die im Park ausgehangen sind.

Das Team ist auch auf Instagram unter

https://www.instagram.com/dirtbikepark.hilchenbach zu finden und freut sich über eine Verlinkung in den Storys.