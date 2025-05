Schwerer Verkehrsunfall auf der B 480 bei Schüllar – Vier Verletzte

(wS/red) Bad Berleburg 25.05.2025 | Am Freitagabend, dem 23. Mai 2025, ereignete sich gegen 22:20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 480 bei Schüllar. Vier Personen wurden dabei verletzt.

Eines der beteiligten Fahrzeuge setzte automatisch über das E-Call-System einen Notruf ab. Die Leitstelle konnte jedoch zunächst keinen direkten Kontakt zu den Insassen des Fahrzeugs herstellen. Während einer der Verletzten zunächst nicht ansprechbar war, hatten andere das Unfallfahrzeug bereits verlassen.

Wenige Minuten nach dem Unfall hatte ein Jäger, der zufällig an der Unfallstelle vorbeikam, entscheidenden Anteil an der ersten Hilfe. Der Mann, der auch aktives Mitglied der Feuerwehr ist, erkannte die Situation sofort, kümmerte sich um den verletzten Fahrer des Ford und sprach mit ihm. Dank des laufenden E-Calls konnte der Disponent der Leitstelle das Gespräch mithören und so eine detaillierte Rückmeldung über den Zustand vor Ort erhalten. Auch wenn bereits Einsatzkräfte alarmiert waren, ermöglichte diese Rückmeldung eine zielgenauere Koordination und gegebenenfalls Nachalarmierung weiterer Kräfte.

Nach Angaben der Polizei waren zwei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Der blaue Ford hatte aus bislang ungeklärten Gründen quer auf der Fahrbahn gestanden. In dem Wagen saßen drei Männer. Ein Opel-Kleinbus, der aus Richtung Bad Berleburg kam, erkannte das querstehende Fahrzeug zu spät und prallte ungebremst in dessen linke Seite. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Ford mehrfach und kam schließlich auf der Gegenfahrbahn in Richtung Winterberg zum Stehen. Auch der Opel drehte sich und blieb einige Meter weiter, schwer beschädigt, quer zur Fahrbahn stehen.

Der Fahrer des Kleinbusses blieb glücklicherweise unverletzt und konnte an der Unfallstelle verbleiben. Weniger glimpflich verlief es für die Insassen des Ford: Der 39-jährige Fahrer wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber „Christoph Gießen“ in die Universitätsklinik Marburg geflogen. Die Feuerwehren aus Schüllar-Wemlighausen und Bad Berleburg leuchteten mit einem Lichtmast sowie mobilen Strahlern die angrenzende Wiese für die Landung des Hubschraubers aus. Zwei weitere Mitfahrer im Ford erlitten ebenfalls schwere Verletzungen und wurden ins Krankenhaus nach Bad Berleburg gebracht.

Aufgrund der Zahl der Verletzten wurde zusätzlich zum regulären Rettungsdienst auch der Organisatorische Leiter Rettungsdienst (OrgL) alarmiert. Er koordiniert die medizinischen Maßnahmen und dokumentiert, welcher Patient in welches Krankenhaus gebracht wird. Da der reguläre OrgL eine längere Anfahrt hatte, übernahm zunächst ein Notfallsanitäter der DRK-Rettungswache Bad Berleburg diese Aufgabe – er hatte erst kürzlich selbst die entsprechende Ausbildung abgeschlossen und organisierte den rettungsdienstlichen Abschnitt der Einsatzstelle professionell.

Im Einsatz waren der Rettungswagen und Notarzt der DRK-Wache Bad Berleburg, der Notarzt aus Bad Laasphe, ein Rettungswagen aus Womelsdorf sowie ein weiterer Rettungswagen aus Winterberg. Die Polizei sicherte mit zwei Streifenwagen die Unfallspuren.

Während der umfangreichen Rettungs- und Bergungsmaßnahmen blieb die B 480 für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf rund 50.000 Euro.

Fotos: wirSiegen.de

.

