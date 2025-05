Sicherheitslage in Siegen: Polizei meldet erfolgreiche Woche – Mehrere Ermittlungserfolge in der Siegener Innenstadt

(wS/ots) Siegen 23.05.2025 | In der Siegener Innenstadt sind der Polizei in den vergangenen Tagen gleich mehrere Ermittlungserfolge gelungen.

Zunächst konnte im Rahmen eines Einsatzes ein 18-Jähriger identifiziert werden, der als Tatverdächtiger einer räuberischen Erpressung sowie einer gefährlichen Körperverletzung in Frage kommt. Die Tat ereignete sich am Dienstagabend auf dem Gelände der Hauptschule Achenbach. Der Polizei lagen Lichtbilder eines Verdächtigen vor. Anhand dieser Bilder konnten die Beamten den 18-Jährigen bei dem oben genannten Einsatz zweifelsfrei identifizieren. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Am Mittwoch war eine Streife der Polizei im Bereich des Siegener Hauptbahnhofes unterwegs. Den Beamten fiel dabei ein 51-Jähriger auf. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten Betäubungsmittel. Zudem ergab eine Überprüfung der Personalien, dass gegen den 51-Jährigen ein Abschiebehaftbefehl vorliegt. Er kam daraufhin ins Polizeigewahrsam nach Siegen, wo ihn die zuständige Behörde am Donnerstag abholte.

Eine weitere Beobachtung durch Polizeikräfte führte ebenfalls am Mittwoch zu einer Sicherstellung von Betäubungsmitteln. Die Beamten waren gegen 13:40 Uhr im Herrengarten unterwegs. Dabei fielen zwei verdächtige Personen auf. Die Polizisten entschieden sich zu einer Personenkontrolle. Einem noch unbekannten Mann gelang die Flucht. Bei dem zweiten Mann handelt es sich um einen 31-Jährigen. Bei ihm fanden die Polizisten zahlreiche Cliptütchen mit Betäubungsmitteln sowie Bargeld. Die Beamten stellten das Bargeld und die Betäubungsmittel sicher. Der 31-Jährige kam zunächst mit auf die Polizeiwache in Siegen, wo er nach Abschluss aller Maßnahmen wieder entlassen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

