Zukunft hautnah erleben: 450 Schüler entdecken Berufsperspektiven in einzigartiger Atmosphäre auf der Freilichtbühne Freudenberg

(wS/rj) Freudenberg 23.05.2025 | Regionale Unternehmen, Schulen sowie die Freilichtbühne Freudenberg schaffen gemeinsam ein innovatives Konzept der Berufsorientierung, das Sinnstiftung und praktische Erfahrung in den Mittelpunkt stellt.

Wo sonst Theateraufführungen das Publikum verzaubern, drehte sich am Dienstag, den 6. Mai 2025, alles um die berufliche Zukunft junger Menschen: Die Freilichtbühne Freudenberg verwandelte sich in einen lebendigen Campus der Möglichkeiten. Schülerinnen und Schüler aus vier starken regionalen Bildungseinrichtungen nutzten die Chance zur praktischen Berufsorientierung: die FCS Niederndorf, die Pestalozzischule Freudenberg, die Realschule Hilchenbach sowie die Clara-Schumann-Gesamtschule Kreuztal.

„Wir brechen bewusst mit dem Konzept traditioneller Berufsmessen.

Stattdessen setzen wir auf Praxis, Emotion und echte Begegnungen“, erklärt Sascha Burghaus von der hr-fabrik. „Unser Ziel ist es, junge Menschen nicht nur über Berufe zu informieren, sondern vielmehr ihnen dabei zu helfen, ihre persönliche Berufung zu finden. Es geht im ersten Schritt um das eigene Lebenskonzept auf Basis von vier grundlegenden Säulen, die uns das ganze Leben lang begleiten“. Daniel Gräbener vom Regionalen Jobverbund (RJV) ergänzt: „Berufsorientierung ist niemals eine Messe, sondern immer ein individueller Prozess, bei dem die eigene Persönlichkeit im Mittelpunkt stehen sollte. Es geht um echte Sinnstiftung in der Arbeitswelt, aber vor allem auch darum, die Tätigkeiten und Menschen hinter den Firmen zu erleben. Dafür bietet die Freilichtbühne einen optimalen Ort.“

Diesem Ansatz folgend startete der Tag mit einem besonderen Eröffnungsimpuls. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der beteiligten Unternehmen teilten anschließend Ihre persönlichen Geschichten mit den Jugendlichen. Besonders nachhaltig wirkte der authentische Bericht eines Mitarbeiters von Eisenbau Krämer, der trotz persönlicher Schicksalsschläge seinen beruflichen Weg erfolgreich gemeistert hat – eine inspirierende Geschichte, die den Jugendlichen vor Augen führte, wie wichtig Durchhaltevermögen, Motivation und ein unterstützendes Arbeitsumfeld sind. Die gemeinsame Message der Interviewpartner brachte es auf den Punkt: „Du kannst alles sein, du musst es nur wollen!“

Nach diesem motivierenden Auftakt erwartete die Schülerinnen und Schüler ein interaktives Programm in drei speziell konzipierten Erlebnisbereichen:

Die Tech/Bau-Area, die IT/Elektro-Area sowie die Office-Area luden zum praktischen Mitmachen und Experimentieren ein. „Die Begeisterung der Jugendlichen war in allen Bereichen spürbar und greifbar“, berichtet Thorsten Nöll von der Freilichtbühne, der das innovative Konzept von Anfang an unterstützt hat. „Wenn Jugendliche eigenständig Dinge bauen oder gemeinsame Lösungen innerhalb einer Gruppe kreieren, dann entstehen genau die Aha-Momente, die wir erreichen wollen.“

Die Tech/Bau-Area präsentierte sich dabei als wahrer Innovationshub: Die Kooperation der Firma Albrecht Bäumer GmbH & Co. KG mit der SINNER Stahl- & Industriebauten GmbH ermöglichte den Jugendlichen, eigenhändig Handyhalterungen aus mehreren Bauteilen zusammenzubauen. Die G-TEC Ingenieure GmbH bereicherte diesen Bereich mit einer beeindruckenden VR-Installation, bei der Schüler ihre eigenen 3D-Konstruktionen virtuell erleben konnten. „Es ist uns als Unternehmen wichtig, den Mensch zu betrachten und den Menschen mit seinen Stärken zu sehen“, betont Marc Müller von der G-TEC. Ein weiteres Highlight setzte die Eisenbau Krämer GmbH mit ihrer mobilen Prüfstation, an der die Schüler hochmoderne Messfunktionen selbst durchführen und die Präzisionsarbeit in der Metall- und Stahlverarbeitung hautnah erleben konnten. Komplettiert wurde dieser Bereich durch einen innovativen Bautrailer der Firmen KAF Falkenhahn und OTTO Quast, der durch praktische Mini-Games authentische Einblicke ins Baugewerbe ermöglichte.

In der IT/Elektro-Area gaben die Firmen Albrecht Bäumer, effexx und die HF Mixing Group Einblicke in die faszinierende Welt der Elektrotechnik und Digitalisierung. Hier konnten die Schüler von eigenständig installierten Beleuchtungsschaltungen und Motorsteuerungen bis hin zur Programmierung mit Fischertechnik erste Grundlagen kennenlernen. „Die

Digitalisierung verändert alle Berufsbilder in rasantem Tempo. Deshalb ist es uns wichtig, den Jugendlichen zu zeigen, wie spannend die Kombination aus Elektrotechnik und IT sein kann“, erklärt Rudolf Jung, Ausbilder bei der Albrecht Bäumer GmbH & Co. KG. „Wenn junge Menschen hier selbst programmieren und die Ergebnisse direkt in der Praxis sehen, verstehen sie,

welche Möglichkeiten diese Berufe bieten“, argumentiert Daniel Hetzel, Ausbilder bei der effexx Unternehmensgruppe.

Die Office-Area, gestaltet von den Firmen HF Mixing Group und effexx, überzeugte mit ihrem Workshop-Charakter. An interaktiven Stationen konnten die Schüler in verschiedene kaufmännische Tasks eintauchen. Ein besonderer Fokus lag auf dem Mitmachcharakter der Stationen – sei es ein digitales Quiz oder aber die gemeinsame Erarbeitung eines Problems. „Wir

wollen zeigen, dass moderne Büroarbeit weit mehr ist als Excel-Tabellen und E-Mails“, erklärten die Verantwortlichen von HF Mixing Group und effexx. Die Teilnehmer konnten in Kleingruppen verschiedene Praxisaufgaben lösen und erhielten dabei wertvolle Einblicke in die Anforderungen moderner Büroberufe.

Innovation zeigt sich auch in der digitalen Begleitung: Die work.mate App ermöglicht es den Schülern, auch nach dem Event sich zu informieren und unkompliziert und direkt mit den Unternehmen in Kontakt zu bleiben. „Die Kombination aus persönlicher Begegnung und digitaler Nachbetreuung ist zukunftsweisend“, betont Sascha Burghaus von der hr-fabrik. Die Resonanz der Lehrkräfte bestätigt den Erfolg des Konzepts. „Ein gutes Konzept, welches persönlich ist und unsere Schülerinnen und Schüler dort abholt, wo sie stehen“, lobt eine Lehrerin der Clara-Schumann-Gesamtschule. „Die Vor- und Nachbereitungen in den Schulen und die praktische Umsetzung vor Ort ergänzen sich perfekt.“

Das engagierte Team der ehrenamtlichen Helfer der Freilichtbühne sorgte nicht nur für einen reibungslosen Ablauf, sondern trug mit seiner Erfahrung in der Betreuung junger Menschen maßgeblich zum Gelingen der Veranstaltung bei. Die Schüler erkundeten in drei Zeitfenstern die verschiedenen Bereiche. Zwischen den Praxisstationen wurde die Atmosphäre durch musikalische Begleitung aufgelockert, und am Ende konnten sich die Schülerinnen und Schüler bei kostenlosen Snacks und Kicker-Duellen locker mit Azubis & Ausbildern über Praktika austauschen.

Auch wenn beim Kick-off-Event in Freudenberg nicht alles perfekt lief, so gibt der Erfolg den Veranstaltern Recht: Konkrete Praktikumsanfragen wurden noch vor Ort gestellt, und die work.mate App verzeichnet bereits rege Nutzung durch die Schülerinnen und Schüler. Eine detaillierte Evaluation des Tages mit allen Beteiligten sind bereits in der Umsetzung. Die Erkenntnisse daraus werden direkt in die Planung künftiger Veranstaltungen einfließen.

Den Eventfilm sowie weitere Informationen zur Veranstaltung und den beteiligten Akteuren finden Interessierte unter www.regionaler-jobverbund.de.