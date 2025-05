Siegen-Geisweid: Ratsfraktion schlägt Maßnahmen gegen motorisierte Zweiräder auf Rad-/Fußweg vor

(wS/uwg) Siegen 23.05.2025 | Die UWG-Fraktion im Rat der Stadt Siegen hat einen Antrag an Bürgermeister Steffen Mues gestellt, um einem wachsenden Sicherheitsproblem auf dem Rad- und Fußweg an der Schießbergstraße zu begegnen. Anwohner haben vermehrt beobachtet und der Fraktion gemeldet, dass dieser ausgeschilderte Rad-/Fußweg, der vom Wendehammer am Ende der Schießbergstraße in Richtung Birlenbach abzweigt, zunehmend als Abkürzung von motorisierten Zweirädern genutzt wird.

Der betroffene Weg zweigt vom Wendehammer am Ende der Schießbergstraße, vorbei am alten Fußballplatz und der Gesamtschule 3, in Richtung Birlenbach ab. Anwohner beobachten mit Sorge, wie dieser eigentlich für nicht-motorisierten Verkehr vorgesehene Weg immer häufiger von Mofas und Krafträdern befahren wird. Dies führt zu einer gefährlichen Gemengelage, insbesondere da der Weg auch von Familien mit Kinderwagen frequentiert wird. Die Begegnungen eskalieren dabei nicht selten in lautstarken Auseinandersetzungen und beleidigenden Anschuldigungen.

Um dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten, fordert die UWG-Fraktion eine bauliche Veränderung des Einmündungsbereichs des Rad- und Fußweges. „Eine bauliche Einschränkung (verschränkte Geländer, Baken oder ähnliches) würde die Attraktivität der Befahrung für den motorisierten Zweiradverkehr erschweren bis unmöglich gestalten“, heißt es in dem Antrag.