Sommerblüher und Stauden verschönern Siegen: Buntes Blumenmeer aus 50.000 Sommerblühern in der Stadtgärtnerei

(wS/si) Siegen 13.05.2025 | In der Stadtgärtnerei Siegen blüht es: Rund 50.000 Sommerblumen haben die Gärtnerinnen und Gärtner in den vergangenen Wochen herangezogen. Nach den Eisheiligen, wenn kein Bodenfrost mehr droht, kommen die Pflanzen in Beete und Kübel im ganzen Stadtgebiet – vor allem im Schlosspark, aber auch in den Stadtteilen. Auch Heimatvereine und Kleingärtner können sich Blumen abholen.

Etwa 30 verschiedene Arten sind dieses Jahr dabei. Geranien, Begonien, Dahlien, Studentenblumen, Salbei, Süßkartoffeln und Schafgarbe gehören dazu. „Die größte Herausforderung ist, dass alles zur gleichen Zeit fertig sein muss. Das ist ein bisschen, wie ein Orchester zu dirigieren – jede Pflanze hat eigene Ansprüche, und das müssen wir genau im Blick behalten“, sagt Christian Sartor, Leiter der Stadtgärtnerei. Die Planung für die Sommerblumen startet immer ein Jahr vorher. Dann wird berechnet, wie viele Samen oder Jungpflanzen von welcher Art bestellt werden müssen.

Zusätzlich laufen die Vorbereitungen für eine große Staudenpflanzaktion. Im Frühjahr 2025 setzt die Stadt rund 2.900 Staudenpflanzen in Geisweid, Siegen-Mitte, Eiserfeld und Achenbach.

Über achtzig verschiedene Arten kommen dabei zum Einsatz – darunter Storchschnabel, Wolfsmilch, Wald-Hainsimse, Sonnenhut, Monarde, Salbei und Katzenminze. Auch Ziergräser wie Reitgras und Federgras sind dabei.

Gepflanzt wird in Straßenbeeten, auf Plätzen, an Kirchen, öffentlichen Gebäuden, Friedhöfen und Verkehrsinseln. Bei der Auswahl der Arten der Stauden wurde darauf geachtet, dass sie pflegeleicht und trockenheitsresistent sind. So entstehen dauerhafte, insektenfreundliche Flächen und das Stadtbild wird nachhaltig aufgewertet.

Bereiten die Blumen für die Auspflanzung in den kommenden Wochen vor: (v.l.) Christian Sartor, Leiter der Stadtgärtnerei und Mitarbeiterin Rebekka Stracke. Foto: Stadt Siegen

