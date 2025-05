Trödelsteinpfad punktet zum „Jubiläum“ mit satten Farben und Panoramablicken

(wS/bu) Burbach 22.05.2025 | Auch wenn es kein runder Geburtstag war, darf die Tourist-Information der Gemeinde Burbach das Jubiläumswandern zum 11. Geburtstag des Trödelsteinpfads als vollen Erfolg verbuchen. Die 25 Plätze für die geführte Wanderung waren schnell ausgebucht. „Das Interesse war sehr hoch, die Warteliste entsprechend lang. Wir hätten annähernd die doppelte Anzahl an Plätzen vergeben können“, sagt Mario Otterbach vom Tourist-Infoteam in der Alten Vogtei.

Unter der Leitung von Heimatforscher Gerhard Gläser, Revierförster Elmar Wulf und Bürgermeister Christoph Ewers nahmen die Teilnehmenden die 11,5 Kilometer messende Route in Angriff. Auf dem Weg zu dem auf 613 Metern gelegenen Gipfelkreuz erfuhren sie allerlei Wissenswertes über dien Entstehung des örtlichen Basaltaufkommens, Burbachs Montangeschichte sowie über die aktuelle Situation und die Strukturen des Burbacher Waldes. An den Hütten des Wahlbacher Heimatvereins und der Wahlbacher Feuerwehr warteten Getränke und ein kleiner Imbiss zur Stärkung. Außerdem durften sie sich über ein Gastgeschenk freuen: einen schwarzen Buff mit Rothaarsteig-Logo (gibt es übrigens auch in der Tourist-Information zu kaufen).

Das satte Grün der Bäume und das freundliche Gelb des Ginsters, der derzeit nahezu flächendeckend auf den Brachflächen im Wald blüht, begleiteten die Wanderinnen und Wanderer auf der Tour. Zudem wurden sie mit herrlichen Panoramablicken über Burbach und über die Gemeindegrenzen hinaus für das Überwinden der rund 250 Höhenmeter belohnt. Die Natur zeigte sich von ihrer schönsten Seite.

Passend zum „Jubiläum“ läuft derzeit die Re-Zertifizierung der beliebten Rothaarsteig-Spur für das Qualitätssiegel „Wanderbares Deutschland“. Offiziell ist es noch nicht, aber die Tourist-Information darf wohl darauf hoffen, dass der Trödelsteinpfad diese Auszeichnung weiterhin wird führen dürfen.

