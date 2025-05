Unimog-Parade am 31.05.: Rundfahrt mit 30 Einsatzfahrzeugen durch das Berleburger Land

(wS/red) Bad Berleburg 25.05.2025 | Ein echtes Highlight erwartet alle Freunde, Fans und Technikbegeisterten am Samstag, 31. Mai, in Bad Berleburg: Die Löschgruppe feiert das Jubiläum ihres Unimogs – und das mit einer spektakulären Aktion! Rund 30 Einsatzfahrzeuge vom Typ Unimog starten am Mittag zu einer gemeinsamen Rundfahrt durch Stadt und Ortschaften.

Startpunkt ist das Festgelände am Raiffeisenmarkt in der Industriestraße Raumland. Von dort setzt sich die imposante Fahrzeugkolonne gegen Mittag in Bewegung. Gegen 13:00 Uhr wird Berghausen erreicht, anschließend führt die Route über die Berghäuser Straße ins Altmühlbachtal, weiter nach Rinthe (ca. 13:10 Uhr), dann nach Hemschlar (13:15 Uhr).

Über Raumland, vorbei an der Bäckerei Schwan, geht es durch die Straße „Im Edertal“ bis zum Feuerwehrhaus Raumland (13:20 Uhr) – dann weiter zum Dorfladen in Dotzlar (13:25 Uhr). Nächster Halt: Arfeld bei der Volksbank (13:30 Uhr), anschließend rollt der Zug durch Schwarzenau in Richtung Oberes Hüttental und Laibach. Gegen 13:45 Uhr trifft die Kolonne am Laibach ein, wenige Minuten später (13:50 Uhr) am Feuerwehrhaus Sählingstraße.

Danach führt der Weg über die Poststraße und Ederstraße zum Schlachthof (13:55 Uhr), dann rechts über den Stöppel in Richtung Busbahnhof am Schulzentrum, wo die Fahrzeuge gegen 14:00 Uhr eintreffen. Ziel ist wieder das Festgelände am Raiffeisenmarkt, wo die Unimogs im Rahmen einer Ausstellung aus nächster Nähe bestaunt werden können.

Ab 15:00 Uhr sorgt die Festwirtschaft Schmidt für leckere Speisen. Und spontan gibt’s noch eine süße Überraschung: Die Feuerwehrfrauen bieten Kaffee und Kuchen an – ideal für alle Besucher des Familientags zum Unimog-Jubiläum.

